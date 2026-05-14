Procurilo izvješće i potez Pentagona: Europa ostaje prepuštena sama sebi?

Američko ministarstvo obrane zaustavilo je raspoređivanje više od 4000 vojnika u Europu, prema medijskim izvješćima u srijedu, što je potez koji je iznenadio neke vojne dužnosnike, javlja njemačka agencija dpa.

Odluka je prenesena na sastanku zapovjedništvu američkih oružanih snaga za Europu (EUCOM) i dijelova američke vojske, objavio je Wall Street Journal citirajući dužnosnika Pentagona.

Očekivalo se da će vojnici biti raspoređeni u Poljskoj radi planirane devetomjesečne rotacije. Američka vojska je u ožujku kazala da će brigada zamijeniti druge snage u sklopu rutinske rotacije. Prema Wall Street Journalu, dio opreme i ljudstva je već bio na putu, zbog čega su neki vojni dužnosnici bili iznenađeni odlukom.

EUCOM traži da se vojnici ne zamijene

WSJ je citirajući nekoliko dužnosnika Pentagona objavio da je EUCOM preporučio da se preko 4000 vojnika ne zamijeni, ali nije tražio trenutačno ukidanje misije.

Portal koji se bavi pitanjima obrane Task and Purpose je objavio da se očekivalo da će vojnici surađivati s partnerskim snagama u Poljskoj u sklopu operacije "Atlantic Resolve", koju su Sjedinjene Američke Države pokrenule 2014. kako bi podržale saveznike iz NATO-a u Europi nakon ruske aneksije Krima.

Do izvješća je došlo otprilike dva tjedna nakon što je američki ministar obrane Pete Hegseth naredio povlačenje oko 5000 američkih vojnika iz Njemačke. Poljska je potom ponovila svoju spremnost da primi još više američkih snaga.

Poljski predsjednik Karol Nawrocki je rekao da je gotovo 10.000 američki vojnika raspoređeno u Poljskoj, pri čemu se ih većinu rotira po drugim američkim bazama diljem Europe.