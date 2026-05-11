PALI S LITICE /

Tijelo američkog vojnika pronađeno u oceanu, još traže drugog nestalog

Foto: Abdel Majid BZIOUAT/AFP/Profimedia

Dvojica vojnika nestali su 2. svibnja nakon sudjelovanja u godišnjoj multinacionalnoj vojnoj vježbi 'Afrički lav' koja se održavala u Maroku.

11.5.2026.
17:23
danas.hr
Posmrtni ostaci američkog vojnika, koji je nestao tijekom vojnih vježbi u Maroku, pronađeni su prije tjedan dana u Atlantskom oceanu, priopćila je američka vojska u nedjelju. Vojni timovi još uvijek tragaju za drugim nestalim vojnikom, piše ABC news.

Posmrtni ostaci pripadaju poručniku Kendricku Lamontu Keyu Jr., časniku topništva protuzračne obrane 14A, jednom od dvojice američkih vojnika koji su pali s litice tijekom rekreativnog planinarenja u Maroku dok nisu bili na dužnosti. Poručnik je imao 27 godina.

Dvojica vojnika nestali su 2. svibnja nakon sudjelovanja u godišnjoj multinacionalnoj vojnoj vježbi "Afrički lav" koja se održavala u Maroku. 

Opsežna potraga

"Marokanski vojni tragački tim pronašao je vojnika u vodi uz obalu oko 8.55 sati po lokalnom vremenu 9. svibnja, otprilike jednu milju od mjesta gdje su oba vojnika navodno ušla u ocean", priopćila je američka vojska.

Vojnici su nestali oko 21 sat u blizini poligona za obuku Cap Draa izvan grada Tan-Tana u Maroku. Pokrenuta je potraga i akcija spašavanja u kojoj je sudjelovalo više od 600 pripadnika osoblja iz Sjedinjenih Država, Maroka i drugih vojnih partnera. U operaciji su angažirane fregate, plovila, helikopteri i dronovi.

Nastavlja se potraga za drugim nestalim vojnikom, potvrdio je za Associated Press dužnosnik američke obrane koji je želio ostati anoniman. Dodao je da je američki kontingent ostao u Maroku nakon završetka vojnih vježbi kako bi osigurao zapovijedanje i kontrolu te nastavio operacije potrage i spašavanja.

 

Časnik s odlikovanjima

Key je bio dodijeljen bateriji Charlie, 5. bojni, 4. topničkoj pukovniji protuzračne obrane, Zapovjedništvu protuzračne i raketne obrane 10. vojske, priopćila je vojska. Njegova odlikovanja uključuju Medalju za postignuća u vojsci i Vrpcu za vojnu službu.

U vojnu službu stupio je 2023. kao časnički kandidat, a čin je stekao kroz Školu za časničke kandidate 2024. kao časnik topništva protuzračne obrane. Kasnije je završio Osnovni tečaj za časničke vođe u Fort Sillu u Oklahomi, navodi se u izjavi.

Afrički lav je 26. vježba koju predvodi SAD, a pokrenuta je u travnju u četiri zemlje - Maroku, Tunisu, Gani i Senegalu - s više od 7000 pripadnika iz preko 30 zemalja. Od 2004. godine to je najveća zajednička vojna vježba SAD-a u Africi.

Godine 2012. dva američka marinca su poginula, a dvojica su ozlijeđena tijekom pada helikoptera u južnom marokanskom gradu Agadiru dok su sudjelovali u vježbama.

MarokoVojna VježbaAmerička VojskaNestaoVojnik
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
