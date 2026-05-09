FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OBJAVILI SNIMKU /

Smrtonosni napad na brod: Amerikanci ubili više od 190 ljudi, Trump pojasnio zašto

Smrtonosni napad na brod: Amerikanci ubili više od 190 ljudi, Trump pojasnio zašto
×
Foto: Screenshot X U.S. Southern Command

Američko južno zapovjedništvo je na društvenoj platformi X objavilo da su u novoj akciji ubijena dvojica muškaraca

9.5.2026.
9:34
Hina
Screenshot X U.S. Southern Command
VOYO logo
VOYO logo

Američka vojska je u petak rekla da je pogodila brod u istočnom dijelu Pacifika, pri čemu je ubila dvije osobe, a jedna je preživjela.

Riječ je o najnovijem incidentu u nizu napada koje skupine za ljudska prava opisuju kao "izvansudska ubojstva", a Washington kao borbu protiv "narko-terorista".

Američko južno zapovjedništvo (USSOUTHCOM) je na društvenoj platformi X objavilo da su dvojica muškaraca ubijena u napadu, a da je jedna osoba preživjela.

Američka obalna straža je obaviještena radi operacija potrage i spašavanja, kazalo je zapovjedništvo.

U napadima poginulo preko 190 ljudi

Američki dužnosnik kojeg je citirao New York Times je rekao da je meksička ratna mornarica zadužena za potragu za preživjelim. U sličnim američkim napadima je ranije rijetko bilo preživjelih.

Američke snage su proteklih tjedana izvele smrtonosne napade na više plovila u istočnom Pacifiku, a u napadima američke vojske na takve brodove je od rujna poginulo preko 190 ljudi. Administracija predsjednika Donalda Trumpa tvrdi da su plovila prevozila drogu.

Južno zapovjedništvo je reklo da su napadnutim brodom upravljale "određene terorističke organizacije" te da je "putovao rutama poznatim po trgovini drogom".

Zapovjedništvo nije imenovalo organizacije ni pojedince, a nije pružilo ni daljnje pojedinosti o svojim tvrdnjama, piše Reuters.

POGLEDAJTE VIDEO: Kolinda Grabar Kitarović otkrila što misli o Trumpu, komentirala Projekt Pantheon: 'Ja sam po prirodi optimist'

Američka VojskaDonald TrumpNapadDroga
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike