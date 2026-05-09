Smrtonosni napad na brod: Amerikanci ubili više od 190 ljudi, Trump pojasnio zašto

Američka vojska je u petak rekla da je pogodila brod u istočnom dijelu Pacifika, pri čemu je ubila dvije osobe, a jedna je preživjela.

Riječ je o najnovijem incidentu u nizu napada koje skupine za ljudska prava opisuju kao "izvansudska ubojstva", a Washington kao borbu protiv "narko-terorista".

Američko južno zapovjedništvo (USSOUTHCOM) je na društvenoj platformi X objavilo da su dvojica muškaraca ubijena u napadu, a da je jedna osoba preživjela.

Američka obalna straža je obaviještena radi operacija potrage i spašavanja, kazalo je zapovjedništvo.

On May 8, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/YFLQNZufRx — U.S. Southern Command (@Southcom) May 9, 2026

U napadima poginulo preko 190 ljudi

Američki dužnosnik kojeg je citirao New York Times je rekao da je meksička ratna mornarica zadužena za potragu za preživjelim. U sličnim američkim napadima je ranije rijetko bilo preživjelih.

Američke snage su proteklih tjedana izvele smrtonosne napade na više plovila u istočnom Pacifiku, a u napadima američke vojske na takve brodove je od rujna poginulo preko 190 ljudi. Administracija predsjednika Donalda Trumpa tvrdi da su plovila prevozila drogu.

Južno zapovjedništvo je reklo da su napadnutim brodom upravljale "određene terorističke organizacije" te da je "putovao rutama poznatim po trgovini drogom".

Zapovjedništvo nije imenovalo organizacije ni pojedince, a nije pružilo ni daljnje pojedinosti o svojim tvrdnjama, piše Reuters.

POGLEDAJTE VIDEO: Kolinda Grabar Kitarović otkrila što misli o Trumpu, komentirala Projekt Pantheon: 'Ja sam po prirodi optimist'