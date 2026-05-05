Amerikanci izveli dosad neviđeno, stručnjak: 'To je poznato kao lanac uništenja'

Ministar obrane Pete Hegseth rekao je da se stotine komercijalnih brodova redaju kako bi napustili Hormuški tjesnac, dok su Sjedinjene Države podigle "crveno-bijelo-plavu kupolu" nad koridorom, koji je Iran uglavnom zatvorio od početka rata.

Predsjednik Trump najavio je u ponedjeljak početak 'Projekta Sloboda', operacije vođenja tankera kroz tjesnac s američkim resursima raspoređenim u blizini radi zaštite od iranskih napada.

Američka vojska izjavila je da su u ponedjeljak prošla dva komercijalna broda. Međutim, teheranske snage otvorile su vatru na američke ratne i komercijalne brodove te upozorile brodove da ne isprobavaju njihovu kontrolu nad plovnim putem.

Američki razarači u bazi

"Iranski plan, oblik međunarodne iznude, je neprihvatljiv. To završava 'Projektom Sloboda'. Dva američka trgovačka broda, s američkim razaračima, već su sigurno prošli kroz tjesnac, što pokazuje da je prolaz čist", rekao je Hegseth novinarima na brifingu u Pentagonu u utorak ujutro, prenosi The Hill. "I upravo sada, stotine drugih brodova iz zemalja diljem svijeta čekaju u redu za tranzit", dodao je.

Hegseth je rekao da je američko Središnje zapovjedništvo, s partnerskim zemljama, u komunikaciji s tim brodovima, njihovim vlasnicima i osiguravateljima.

"Kao izravan dar Sjedinjenih Država svijetu, uspostavili smo snažnu crveno-bijelo-plavu kupolu nad tjesnacem. Američki razarači su na bazi, uz podršku stotina borbenih zrakoplova, helikoptera, dronova i nadzornih zrakoplova, pružajući 24/7 nadzor za miroljubiva komercijalna plovila, osim iranskih, naravno", rekao je.

'Ratovanje šeste generacije'

Vojni analitičar Michael Clarke za SkyNews o "moćnoj crveno-bijelo-plavoj kupoli" kaže da je to primjer "ratovanja šeste generacije", koje koristi umjetnu inteligenciju i robotiku za ostvarenje vojnih ciljeva.

"Ovo nije samo kupola protiv dolazećih projektila, to je kupola koja bi ciljala brodove, bilo koje iranske brodove, bilo kakve čamce, bilo kakve podmornice", dodaje.

"To je kupola za ratovanje a kojom Amerikanci smatraju da imaju ono što je poznato kao ‘lanac uništenja’, pri čemu mogu uočiti razvoj situacije, identificirati je, pratiti, ciljati i uništiti u roku od nekoliko sekundi. Lanac uništenja, uz korištenje umjetne inteligencije i sve ove tehnologije, u teoriji je zadivljujuć. Vidjet ćemo mogu li to i ostvariti", komentirao je Clarke.

