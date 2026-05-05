Maerskov brod izašao iz Hormuza, oglasila se američka vojska: 'To je naš prvi korak'

Brodarska kompanija Maersk objavila je da je Alliance Fairfax, brod za prijevoz vozila pod američkom zastavom kojim upravlja njezina podružnica Farrell Lines, u ponedjeljak izašao iz Perzijskog zaljeva kroz Hormuški tjesnac u pratnji američkih vojnih snaga.

Američke snage aktivno pomažu u naporima za obnovu komercijalnog brodarstva kroz Hormuški tjesnac, objavilo je Američko središnje zapovjedništvo (Centcom) na društvenoj mreži X u ponedjeljak.

Oko 20 posto svjetske nafte prolazilo je kroz taj ključni pomorski prolaz prije njegova zatvaranja nakon početka rata SAD-a i Izraela s Iranom.

„Kao prvi korak, dva trgovačka broda pod američkom zastavom uspješno su prošla kroz Hormuški tjesnac”, objavio je CENTCOM u ponedjeljak na X-u, dodajući da razarači američke mornarice s navođenim projektilima djeluju u Zaljevu u sklopu operacije pod nazivom Projekt Sloboda.

Dio američkog Programa sigurnosti

Brod Alliance Fairfax dio je američkog Programa pomorske sigurnosti, koji osigurava financijske poticaje desecima privatnih trgovačkih brodova pod američkom zastavom kako bi, u slučaju rata ili izvanrednog stanja, bili na raspolaganju američkoj vojsci.

Maersk je naveo da je prolazak broda Alliance Fairfax obavljen bez incidenata te da su svi članovi posade sigurni i neozlijeđeni.

Maersk je 2007. godine kupio tvrtku Farrell Lines sa sjedištem u Virginiji, priopćio je američki operater brodova za prijevoz vozila.

Alliance Fairfax bio je među stotinama brodova koji su ostali blokirani u Perzijskom zaljevu nakon blokade Hormuškog tjesnaca početkom ožujka. Najmanje još jedan brod pod američkom zastavom i dalje se nalazi u području Zaljeva.

