Hrvatska ima novu Miss Universe: Kći je legendarnog splitskog košarkaša

Na jubilarom 30. izboru za Miss Universe Hrvatske, održanom u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade Zagreb Hotel u Zagrebu, titulu najljepše ponijela je Antea Mršić.

Kao nova Miss Universe Hrvatske, Antea će ove godine predstavljati Hrvatsku na svjetskom izboru za Miss Universe, koji će se u studenome održati u Puerto Rico.

Inače, Antein otac je bivši košarkaš Veljko Mršić koji je tijekom svoje karijere igrao za brojne klubove, uključujući i Cibonu, kao i brojne inozemne klubove. Također, poznat je i kao bivši hrvatski košarkaški izbornik, legenda splitske košarke koji je, osim Splita, vodio Varese, Cibonu, Cedevitu, Zadar, Bilba i Rio Breogan.

Njezina je majka poznata u svijetu dizajna jer je riječ o Velindi Ljubičić, dizajnerici interijera.