Teško je reći koja je zgodnija! Ljepotice pokorile izbor za Miss Universe Hrvatske

Elegantni ambijent hotela Esplanade u Zagrebu večeras je pozornica jednog od najiščekivanijih društvenih događanja: izbora za novu Miss Universe Hrvatske.

Ova titula odavno nadilazi pojam same ljepote jer simbolizira stav, karizmu, energiju i osobnost koja ostavlja dojam. Upravo zato s velikim zanimanjem pratimo koja djevojka uspijeva osvojiti publiku i žiri svojom pojavom, ali i autentičnošću.

Za prestižnu titulu i priliku da Hrvatsku predstavlja na svjetskom izboru u Puerto Ricu natječe se 15 finalistica iz svih krajeva zemlje.

Finalistice Miss Universe Hrvatske 2026.

Zara Bačić, 18, Viškovo

Vaska Bošnjak, 20, Markušica

Nadja Dumnica, 19, Gradište

Magdalena Fofić, 22, Sesvete

Magdalena Kovačić, 26, Karlovac

Marinela Kozina, 18, Komletinci

Antea Mršić, 24, Zagreb

Nora Piasevoli, 20, Zagreb

Sara Sičanica, 18, Vinkovci

Zara Stanišić, 20, Petrčane

Beata Šimat, 20, Murter

Timea Širić, 21, Ivankovo

Monika Vojvodić, 25, Zadar

Klara Vragolović, 19, Strizivojna

Laura Vujica, 20, Zadar