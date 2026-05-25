Teško je reći koja je zgodnija! Ljepotice pokorile izbor za Miss Universe Hrvatske
Elegantni ambijent hotela Esplanade u Zagrebu večeras je pozornica jednog od najiščekivanijih društvenih događanja: izbora za novu Miss Universe Hrvatske.
Ova titula odavno nadilazi pojam same ljepote jer simbolizira stav, karizmu, energiju i osobnost koja ostavlja dojam. Upravo zato s velikim zanimanjem pratimo koja djevojka uspijeva osvojiti publiku i žiri svojom pojavom, ali i autentičnošću.
Za prestižnu titulu i priliku da Hrvatsku predstavlja na svjetskom izboru u Puerto Ricu natječe se 15 finalistica iz svih krajeva zemlje.
Finalistice Miss Universe Hrvatske 2026.
Zara Bačić, 18, Viškovo
Vaska Bošnjak, 20, Markušica
Nadja Dumnica, 19, Gradište
Magdalena Fofić, 22, Sesvete
Magdalena Kovačić, 26, Karlovac
Marinela Kozina, 18, Komletinci
Antea Mršić, 24, Zagreb
Nora Piasevoli, 20, Zagreb
Sara Sičanica, 18, Vinkovci
Zara Stanišić, 20, Petrčane
Beata Šimat, 20, Murter
Timea Širić, 21, Ivankovo
Monika Vojvodić, 25, Zadar
Klara Vragolović, 19, Strizivojna
Laura Vujica, 20, Zadar