Ove poznate face glumile su u seriji 'Prijatelji': Sjećate li ih se?

Serija "Prijatelji" premijerno je prikazana u listopadu 1994. godine te u svijet televizije plasirala šest tada još nepoznatih budućih TV junaka: Mattew Perry kao Chandler, Matt LeBlanc kao Joey, David Schwimmer kao Ross, Jennifer Aniston kao Rachel, Courteney Cox kao Monica i Lisa Kudrow kao Phoebe postali su junaci čitave ere.

Osim tih šest stalnih likova, u seriji smo imali priliku gledati mnoge sporedne uloge, a nerijetko su se u njima nalazili i poznati glumci, kao i oni koji su tek nakon serije izgradili svoje ime u svijetu showbusinessa.

Iako su mnogi glumci već bili poznati u svijetu showbusinessa u trenutku pojavljivanja u seriji "Prijatelji", poput Brada Pitta i Georgea Clooneyja, mnogima od njih serija je bila sjajna prilika da bi se upisali među zvijezde. Mnogi ne znaju da je glumica Ellen Pompeo samo godinu dana nakon uloge u "Prijateljima" doživjela premijeru serije "Uvod u anatomiju", ali i da je Rebecca Romijn upravo debitirala u ovoj kultnoj seriji.

Popularna humoristična serija privukla je neka od najvećih imena Hollywooda tijekom svojih 10 sezona, a u galeriji smo se prisjetili tko se sve pojavio na setu sa šest popularnih likova.