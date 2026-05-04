Američki razarač, koji je presreo iranski projektil, uplovio u Dubrovnik

Američki razarač USS Oscar Austin (DDG-79) jutros je uplovio u dubrovački akvatorij i privezao se u luci Gruž, gdje će ostati do srijede ujutro. Riječ je o jednom od najopremljenijih brodova američke mornarice, koji iza sebe ima i konkretna borbena djelovanja.

Brod nosi ime po Oscaru Palmeru Austinu, američkom marincu koji je tijekom Vijetnamskog rata poginuo spašavajući suborca. Za taj čin posthumno je odlikovan Medaljom časti, najvišim vojnim priznanjem u SAD-u. Razarač pripada klasi Arleigh Burke i u operativnu je uporabu uveden 2000. godine. Njegova matična luka je Norfolk, najveća pomorska baza američke mornarice. Opremljen je suvremenim sustavima za protupodmorničko i protupovršinsko djelovanje, a raspolaže i hangarima za helikoptere, što mu daje širok operativni raspon na moru.

USS Oscar Austin nedavno je sudjelovao u borbenim aktivnostima tijekom eskalacije napetosti na Bliskom istoku. Sredinom ožujka sudjelovao je u presretanju iranskog projektila srednjeg dometa koji je bio usmjeren prema NATO-ovoj zračnoj bazi u Turskoj.