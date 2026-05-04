Iran: 'Pogodili smo američki ratni brod'; SAD: 'To nije istina'

Iran je izjavio da je spriječio ulazak američkog ratnog broda u Hormuški tjesnac. Naime, dvije rakete pogodile su ratni brod u blizini Jaska nakon što je ignorirao iranska upozorenja, prema iranskoj novinskoj agenciji Fars.

Novinska agencija, pozivajući se na lokalne izvore, navodi da se ratni brod vratio iz područja. Osim toga, iranska mornarica izjavila je da je spriječila ulazak američkih ratnih brodova u Hormuški tjesnac, prema državnoj televiziji, prenosi Sky News.

SAD negira izvješće

Visoki američki dužnosnik demantirao je izvješće u kojem se tvrdi da je brod pogođen iranskim projektilima u blizini Hormuškog tjesnaca, prema Axiosu.

Američki predsjednik Donald Trump je prethodno upozorio da će se na svaku akciju koja ometa američku operaciju doći snažan odgovor.

Iranska mornarica izdala je novu kartu koja prikazuje područje Hormuškog tjesnaca pod njezinom kontrolom. Područje počinje na zapadu linijom između vrha iranskog otoka Qeshm i emirata Umm al-Quwain u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Na istoku, područje završava na liniji između iranske planine Mobarak i emirata Fujairah u UAE.