U napadu na Libanon poginulo 12 ljudi, među njima i dijete, Trump: 'Mi smo kao pirati'

Nakon što je Teheran navodno poslao svoj najnoviji prijedlog za pregovore sa SAD-om putem pakistanskih posrednika, Donald Trump je rekao da "nije zadovoljan" - i da bi radije ne "raznijeo" zemlju, ali "to je opcija". Trumpu je jučer istekao rok za završetak rata ili iznošenje argumenta Kongresu za njegovo produljenje, ali visoki dužnosnik rekao je da je primirje "prekinulo" neprijateljstva.

Iran je pojačao napore za iskopavanje oružja koje je sakrio pod zemljom ili je zakopano pod ruševinama. U južnom Libannonu, gdje je smješten velik dio Hezbollaha kojeg podržava Iran, primirje je "samo formalno".

6.03 - Predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da se američka mornarica djeluje "poput pirata" provodeći pomorsku blokadu iranskih luka u američko-izraelskom ratu protiv Irana. Trump je to izjavio opisujući zapljenu broda od strane američkih snaga prije nekoliko dana.

"Preuzeli smo brod, preuzeli smo teret, preuzeli smo naftu. To je vrlo profitabilan posao", rekao je Trump u petak navečer. "Mi smo kao pirati. Pomalo smo kao pirati, ali se ne igramo." Neke od iranskih plovila zaplijenile su SAD nakon što su napustile iranske luke, zajedno sa sankcioniranim kontejnerskim brodovima i iranskim tankerima u azijskim vodama.

Iran je od početka rata blokirao gotovo sve brodove koji prolaze kroz Hormuški tjesnac, osim svojih. Trump je nametnuo zasebnu blokadu iranskih luka. SAD i Izrael napali su Iran 28. veljače. Iran je odgovorio vlastitim napadima na Izrael i zaljevske države u kojima se nalaze američke baze. Američko-izraelski napadi na Iran i izraelski napadi u Libanonu ubili su tisuće ljudi, a milijuni raseljeni.

Rat je podigao cijene nafte i doveo do blokade Hormuškog tjesnaca, uskog prometnog puta za oko 20 posto globalnih pošiljki nafte i ukapljenog prirodnog plina. Trump, koji je ponudio promjene vremenskih rokova i ciljeva za rat koji je i dalje nepopularan u SAD-u, suočio se s osudom zbog svojih komentara o sukobu, uključujući i kada je prošli mjesec zaprijetio uništenjem cijele iranske civilizacije.

Mnogi američki stručnjaci rekli su prošli mjesec da bi američki napadi na Iran mogli predstavljati ratne zločine nakon što je Trump zaprijetio da će ciljati civilnu infrastrukturu.

Trump: Iran je ozbiljno oslabljen, ali 'nikad ne znate što se događa' s ratom

Tijekom svog govora u Forum Clubu Palm Beachesa, Donald Trump ponovio je nekoliko svojih tvrdnji o iranskom ratu.

"Ne možete dati Iranu nuklearno oružje", rekao je. "To je sve što mogu reći.

"Ne možemo jer bi ga vrlo brzo upotrijebili na mjestu zvanom Izrael i upotrijebili bi ga na Bliskom istoku i upotrijebili bi ga u Europi i pretpostavljam da bismo mi bili - mi bismo bili sljedeći, a to se neće dogoditi. Ne brinite se zbog toga." Iran je više puta porekao da su njegov nuklearni program i obogaćivanje urana u vojne svrhe.

Trump je također tvrdio da iranske zračne snage sada "ne postoje" te je okupljenima na Floridi rekao: "Njihova mornarica, imali su vrlo jaku mornaricu; imali su daleko najjaču mornaricu na Bliskom istoku.

"Mnogo puta. Imaju 159 brodova. Svaki brod je trenutno na dnu mora."

Također je rekao da su SAD i Izrael uništili "85 posto" iranskog raketnog kapaciteta.

Međutim, kasnije, čini se da sugerira da bi se rat mogao nastaviti, rekavši "s ratom, nikad ne znate što se događa".

"Pogledajte Rusiju", dodao je. "Trebao je biti jednodnevni rat, a traje 4 godine, zar ne?

"I vidite to i to je stvarno strašan rat i puno je ljudi poginulo...

"Tamo je kao krvoproliće i mislim da ćemo to dobiti. Riješili smo osam ratova, a to bi trebao biti deveti.

"Mislim da ćemo to uspjeti, ali je teško. Teško je."

U izraelskim napadima na jugu Libanona ubijeno dvanaest ljudi

5.08 - Dvanaest ljudi je ubijeno, a 25 ih je ozlijeđeno u izraelskim napadima u južnom Libanonu, priopćilo je Ministarstvo zdravstva u Bejrutu, izvijestila je u petak državna novinska agencija NNA. Jedna od žrtava je dijete, priopćilo je ministarstvo. Izraelska vojska isprva nije komentirala incidente.

Izraelska vojska je u petak na Telegramu izjavila da je Hezbollah lansirao "nekoliko dronova" prema izraelskim vojnicima u južnom Libanonu. Također je rekla da je presrela raketu usmjerenu prema području gdje djeluju izraelski vojnici, također u južnom Libanonu.

Mediji izvještavaju da su četiri izraelska vojnika lakše ozlijeđena u južnom Libanonu i sjevernom Izraelu. Iako je tehnički na snazi ​​primirje, neprijateljstva između Izraela i šijitske milicije Hezbollah koju podržava Iran u Libanonu nastavljaju se svakodnevno.

Sukob je ponovno eskalirao nakon početka rata s Iranom. Libanonska vojska i vlada u Bejrutu nisu aktivne strane u sukobu. S obzirom na krhko primirje, SAD potiče izravne pregovore između Izraela i Libanona na najvišoj razini. Američki predsjednik Donald Trump objavio je primirje sredinom travnja nakon razgovora s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom i libanonskim predsjednikom Josephom Aounom.