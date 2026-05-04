Uništavaju brodove, obaraju rakete: Amerikanci se hvale 'Projektom Sloboda', Iranci tvrde da lažu

Američka vojska u ponedjeljak je objavila da je uništila šest manjih iranskih brodova te presrela krstareće rakete i dronove koje je ispalio Teheran u pokušaju da spriječi američke napore za deblokadu Hormuškog tjesnaca.

Američki predsjednik Donald Trump pokrenuo je operaciju "Projekt Sloboda", pokušavajući preuzeti kontrolu nad kritičnim plovnim putem koji je Iran blokirao nakon što su ga napali SAD i Izrael.

Načelnik Središnjeg zapovjedništva SAD-a (CENTCOM), admiral Brad Cooper odbio je komentirati je li primirje započeto 8. travnja i dalje na snazi.

Ipak, priznao je da postoje kontinuirani napori Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) da "omete" Trumpovu operaciju.

"Lansirali su više krstarećih raketa, dronova i malih brodova na brodove koje štitimo. Uništili smo svaku od tih prijetnji primjenom obrambenog streljiva", rekao je.

Oprečne tvrdnje

Admiral je savjetovao iranskim snagama da se drže dalje od američke vojske tijekom operacije u kojoj sudjeluje 15.000 američkih vojnika, razarači, više od stotinu zrakoplova te podvodna sredstva.

Operacija deblokiranja Hormuškog tjesnaca započela je čišćenjem puta od iranskih mina, a SAD je zatim kao dokaz da je ruta sigurna poslao svoja dva komercijalna broda.

No, Iranska revolucionarna garda tvrdi da nijedan komercijalni brod nije prošao kroz tjesnac u posljednjih nekoliko sati te da su američke tvrdnje lažne. Iranski državni mediji također su demantirali izvješća da su Sjedinjene Države potopile iranske brodove.

Cooper je rekao da američka operacija nadilazi tradicionalnu misiju pratnje. Rekao je da je riječ o višeslojnom obrambenom aranžmanu koji uključuje brodove, helikoptere, zrakoplove, pa čak i elektroničko ratovanje.

Dodao je da američka vojska potiče brodove da plove kroz prolaz unatoč iranskim prijetnjama da će koristiti vojnu silu, zbog koje su plovila iz 87 zemalja zapela u Zaljevu.

"Tijekom posljednjih 12 sati kontaktirali smo desetke brodova i brodarskih tvrtki kako bismo potaknuli promet kroz tjesnac", rekao je Cooper.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump pozvao Hrvatsku u deblokadu Hormuza. Milanović poručuje: 'Nije to nimalo realno'