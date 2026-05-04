Trump prijeti 'odlučnom silom', Iran: Pogodili smo američki brod! Što se događa u Hormuzu?

'MISIJA SPAŠAVANJA' /

Iako je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio da će i vojnom silom osigurati slobodni prolaz tankera Hormuzom, Irance se to nije posebno dojmilo. Stotine usidrenih brodova i danas stoje u Hormuškom tjesnacu. U misiju njihova spašavanja i izlaska dao se američki predsjednik i nazvao to projekt Sloboda.

"Ovo je humanitarni čin u ime Sjedinjenih Američkih Država, zemalja Bliskog istoka, ali posebno Irana. Ako se na bilo koji način ometa ovaj humanitarni proces, ometanje će, nažalost, morati biti riješeno odlučnom silom", objavio je Trump.

U misiju je uključeno, kako je izvijestila američka vojska - 15 tisuća vojnika i više od 100 zrakoplova. Da plan funkcionira - pohvalili su se prolaskom dvaju američkih trgovačkih brodova kroz Hormuški tjesnac, a prošli su i mornarički razarači koji sada djeluju u zaljevu. Iran to demantira, i odgovara prijetnjom. Više doznajte u prilogu Andrijane Čičak Božić.