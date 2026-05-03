FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VELIKO SLAVLJE /

Ovako je izgledala svlačionica Ipswicha nakon promocije: Pojavio se i Ed Sheeran!

Ipswich Town proslavio je povratak u Premier ligu, a slavlje u svlačionici obilježio je neočekivani gost – Ed Sheeran. Dugogodišnji navijač i manjinski dioničar kluba pridružio se igračima na Portman Roadu nakon uspješne sezone. U opuštenoj atmosferi, uz čašu Guinnessa u ruci, poveo je momčad u pjevanju svog hita The A Team. Trenutak je zabilježen i objavljen na društvenim mrežama kluba. Sheeran, koji posjeduje 1,4% udjela u klubu, još je jednom pokazao svoju snažnu povezanost s Ipswichom.

VOYO logo
3.5.2026.
22:39
Sportski.net
Ed SheeranIpswichPremier Liga
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa