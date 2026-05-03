Bivši kapetan Manchester Cityja otvoreno o borbi s teškom bolešću: 'Nažalost, nema dobrih vijesti'

Bivši kapetan Manchester City Andy Morrison javno je progovorio o svojoj borbi s ozbiljnim neurološkim poremećajem nakon što mu je ranije ove godine dijagnosticirana teška bolest.

Morrison, 55, u emotivnoj je video poruci podijeljenoj u ožujku otkrio da boluje od Ramsay Huntova sindroma, rijetkog neurološkog stanja koje može izazvati paralizu lica i druge ozbiljne simptome. Tada je poručio da je spreman boriti se i suočiti s dijagnozom.

Ovoga petka ponovno se oglasio na društvenim mrežama te je objavio novu video poruku u kojoj je dao ažurirane informacije o svom zdravstvenom stanju. Iako je i dalje u procesu oporavka, vidljivo je da se ne predaje.

U objavi, koju je naslovio citatom “Lena Martell, one day at a time”, Morrison je rekao:

„Dobra večer. Sada smo u desetom tjednu i želio sam dati kratku obavijest nakon pregleda kod specijalista prošlog tjedna. Nažalost, nema dobrih vijesti.

Postoji ljestvica od jedan do šest, gdje je jedan najblaži, a šest najteži stupanj. Ja sam između pet i šest. U početku sam rekao da bi oporavak mogao trajati šest tjedana ili godinu dana. Sada izgleda da će trajati godinu dana, možda i dulje.

Pred kraj dana sam umoran, a lice mi ponekad ‘pada’, ali ako pogledate moju zahvaćenu stranu i kada pokušam pomaknuti mišiće, vidi se tek minimalan pokret. To je ipak pozitivan znak – mozak počinje obnavljati živce. To ide postupno, korak po korak.“

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Lena martell, One day at a time 🙏</p>— Andy Morrison (@AndyMorri5on) May 1, 2026</blockquote>

Dodao je kako pokušava tražiti pozitivne stvari unatoč teškom stanju:

„Ima dobrih i loših dana. Pomogao sam kćeri pri selidbi, ali nakon toga sam dva dana bio prikovan za krevet, potpuno iscrpljen.“

Morrison je za Manchester City odigrao 47 utakmica nakon dolaska iz Huddersfield Town 1998. godine. Bio je važan dio momčadi koja je izborila promociju iz tadašnje Druge lige u razdoblju 1998./99., a potom i plasman u Premier ligu sljedeće sezone.

Navijači su ga kasnije proglasili trećim najboljim kapetanom u povijesti kluba, a 2013. godine imenovan je klupskim ambasadorom.

Ramsay Huntov sindrom, od kojeg Morrison boluje, uzrokovan je virusom koji napada facijalni živac te može dovesti do paralize jedne strane lica, jakih bolova u uhu, osipa te gubitka sluha.

Opisao je i dodatne simptome:

„Vrtoglavica, omaglica i mentalna magla čine da se osjećate kao da ste stalno pod utjecajem alkohola. Ja nisam pio više od 35 godina.

Ovo je ogroman izazov. Dobivam puno poruka podrške i ljudi mi govore da sam jak i otporan. Jesam, ali strah postoji. Ima puno neizvjesnosti i nije lako.

Ipak, borit ću se i učiniti sve što je potrebno da se vratim najboljoj verziji sebe. Što god to zahtijevalo.“

