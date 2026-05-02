Nikad nije popila ni kap: 'Dvije su velike zablude. Prva da bolest jetre uzrokuje samo alkohol'

Robyn Noble, tada 27-godišnja studentica iz Croydona, nikada u životu nije okusila alkohol, no unatoč tome našla se na rubu smrti. U samo nekoliko tjedana, njezin se život preokrenuo iz studentske svakodnevice u borbu za život, s liječničkom prognozom od samo šest mjeseci.

Njezina priča započela je rutinskim posjetom liječniku opće prakse u ožujku 2021. godine zbog umora, koji je pripisivala problemima sa štitnjačom. Međutim, istina je bila daleko ozbiljnija. U roku od nekoliko sati dijagnosticirana joj je ciroza jetre, stanje koje se najčešće povezuje s prekomjernom konzumacijom alkohola, te je hitno stavljena na listu za transplantaciju.

Od umora do smrtonosne dijagnoze

"Smatram se zdravom osobom", ispričala je Robyn za Mirror. "Nikad u životu nisam pila alkohol. Nisam imala nikakve simptome ciroze. Čak su i liječnici u bolnici bili iznenađeni."

Njezino stanje bilo je toliko kritično da je usred noći primila hian poziv nakon što su stigli rezultati krvnih pretraga. Razina trombocita bila joj je opasno niska. U hitnoj službi, daljnji testovi otkrili su da su joj jetreni enzimi "izvan svih granica".

U samo nekoliko dana, njezin život se potpuno promijenio. Robyn, danas 32-godišnjakinja, bila je aktivna plivačica i biciklistica usred studija za psihoterapeutkinju. Za cirozu, trajno oštećenje jetre uzrokovano kroničnim bolestima, nikada prije nije ni čula. Liječnici su nakon dva tjedna testiranja otkrili uzrok - autoimuni hepatitis, stanje u kojem imunološki sustav napada vlastitu jetru.

Utrka s vremenom i teški simptomi

Ubrzo je počela patiti od ponavljajućih epizoda hepatičke encefalopatije, ozbiljne komplikacije koja utječe na funkciju mozga. "Jedan od zadataka jetre je uklanjanje amonijaka iz krvi. Kad to ne može, amonijak utječe na mozak", objasnila je.

"To je uzrokovalo potpunu amneziju. Otišla bih spavati i sljedeće čega se sjećam je da se budim u bolnici nekoliko dana kasnije. Nisam imala pojma što se dogodilo."

U samo četiri tjedna doživjela je tri takve zastrašujuće epizode. Stanje joj se tako brzo pogoršavalo da su joj u jednom trenutku liječnici rekli kako možda neće preživjeti čekanje na organ. "Rekli su da je prosječno vrijeme čekanja šest mjeseci, a nisu bili sigurni imam li ja uopće toliko vremena."

Unatoč tome što nikada nije pila, Robyn kaže da se neprestano suočavala s predrasudama o svojoj bolesti, čak i od strane medicinskih stručnjaka. "Postoje dvije velike zablude. Prva je da bolest jetre uzrokuje alkohol, a druga da pogađa samo ljude s prekomjernom težinom. Govorili su mi: 'premlada si' ili 'mora da si nešto pogrešno radila'."

Mukotrpan oporavak i život nakon transplantacije

Do lipnja 2021., samo tri mjeseca nakon dijagnoze, Robyn je bila kritično bolesna. Jetra i bubrezi su joj otkazivali, bila je na dijalizi, a tijelo joj je bilo natečeno. Zbog konfuzije često nije prepoznavala liječnike koji su je liječili. Srećom, jetra se pojavila u roku od pet dana, no oporavak je bio sve samo ne jednostavan.

Zbog njezine sitne građe, donorska jetra bila je prevelika, što je uzrokovalo veliku herniju. Uslijedile su dodatne operacije i ozbiljne komplikacije, uključujući anafilaktičku reakciju, sepsu i upalu pluća, zbog čega je nekoliko dana provela u komi.

"Bila sam nevjerojatno natečena. Pluća su mi kolabirala. Bilo je to previše", prisjeća se. Iz bolnice je konačno otpuštena u prosincu 2021., devet mjeseci nakon prvog posjeta liječniku. Unatoč svemu, uspjela je obnoviti svoj život. Vratila se studiju, diplomirala s pohvalama i zaposlila se u javnom zdravstvu.

Bolest jetre je kriza koja pogađa sve

Iako je bolest jetre povezana s alkoholom odgovorna za više od 60 posto smrtnih slučajeva, ona je daleko od jedinog uzroka. Nealkoholna masna bolest jetre, povezana s pretilošću, sada pogađa sve više ljudi na svijetu. Stručnjaci upozoravaju da se tri četvrtine pacijenata dijagnosticira prekasno, kada su mogućnosti liječenja ograničene. Za Robyn, najveći problem je nedostatak svijesti.

"Bolest jetre ne pogađa samo starije ljude. I ne radi se samo o alkoholu", poručuje ona. Stručnjaci se slažu i naglašavaju važnost ranog otkrivanja te primjene javnozdravstvenih mjera za borbu protiv pretilosti.

POGLEDAJTE VIDEO: Nigerijke pričaju hrvatski: "Teško, teško"