Kardiokirurg upozorava na mnogima omiljene napitke: 'To je tekuća smrt'

Kardiokirurg Jeremy London jedno je od najkonzumiranijih pića na svijetu nazvao "tekućom smrti", poručivši kako ga ne bi trebalo uopće konzumirati. Ovaj liječnik, certificiran u općoj, vaskularnoj i torakalnoj kirurgiji, redovito dijeli zdravstvene savjete putem društvenih mreža i medijskih nastupa. Upozorenja na štetne učinke gaziranih pića na zdravlje pritom ne dolaze samo od njega, već i od brojnih drugih stručnjaka.

U objavi na Instagramu, dr. London je naveo "četiri stvari koje kao kardiokirurg apsolutno izbjegava". To su pušenje, alkohol, kruh i tjestenina te gazirana pića.

"Broj jedan, pušenje: bez sumnje najgora stvar koju možete učiniti za cijelo svoje tijelo. Uništava pluća, uzrokuje rak pluća, visoke kardiovaskularne rizike, srčane i moždane udare – nemojte pušiti", rekao je.

Alkohol drugi na njegovoj listi

"Žao mi je što vam to moram reći, ali alkohol je toksičan. Toksičan za svaku stanicu u vašem tijelu. Vaše tijelo, vaša pravila – odlučite sami. Za mene osobno, uklanjanje alkohola iz života vjerojatno je bila jedna od najtransformativnijih odluka koje sam donio kao odrasla osoba", dodao je.

Gazirana pića i tjestenina sljedeći na meti

"Tekuća smrt. Jednostavno ih nemojte piti. Točka. Gotovo", rekao je liječnik za gazirana pića.

"Izbjegavajte kruh i tjesteninu. Izbjegavajte rafinirana brašna i pšenicu. Osamdeset posto kontrole tjelesne težine je prehrana, 20% je tjelovježba. Jamčim vam da možete ‘pojesti’ bilo kakvu tjelovježbu koju napravite", upozorio je.

U kasnijem intervjuu za Today, dr. London čvrsto je ostao pri svom stavu o gaziranim pićima. "Mislim da su gazirana pića prava pošast u našem društvu i zato sam stvarno pokušavao privući pažnju. Očito je da su visokokalorična gazirana pića i unos velikog broja kalorija kojih ljudi nisu svjesni, a dolaze iz zaslađenih napitaka, nešto što treba izbjegavati", objasnio je.

Ipak, nije jedini među vodećim medicinskim stručnjacima koji smatra da gazirana pića predstavljaju veću prijetnju zdravlju nego što većina ljudi misli. Dr. William Li nedavno je rekao u Zoe podcastu: "Gazirana pića su svima omiljena meta kritike. S pravom. Prevladavajući klinički i javnozdravstveni dokazi pokazuju da je visoka konzumacija gaziranih pića povezana sa svime, od metaboličkih bolesti do kardiovaskularnih bolesti pa sve do rizika od raka', piše Express.

"Ali je li problem u šećeru? Je li glukoza taj ‘demonski’ element koji trebamo razapeti? Odgovor je ne. Gazirano piće nije samo voda – inače bi to bila obična gazirana voda", rekao je. "Sama gazirana pića sadrže razne aditive, boje, arome, konzervanse, stabilizatore… to je akumulirana izloženost toksinima. Nije riječ o jednokratnoj izloženosti, nego o kroničnoj izloženosti tijekom vremena."

