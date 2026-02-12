Kardiokirurg konačno razjasnio vječnu dilemu: Je li crno vino zaista dobro za srce?

Jedan je kardiokirurg konačno presudio u dugogodišnjoj raspravi o tome je li crno vino dobro za zdravlje. Godinama su nas bombardirali oprečnim savjetima o zdravstvenim prednostima konzumacije alkohola, s posebnim naglaskom na crno vino, no čini se da je struka sada dala jasan i nedvosmislen odgovor.

Tijekom godina, bezbrojni medijski izvještaji istraživali su navodne dobrobiti crnog vina, osobito za zdravlje srca. Posebna pažnja pridavala se i takozvanom "francuskom paradoksu", fenomenu koji postavlja pitanje zašto ljudi u Francuskoj imaju tendenciju živjeti zdravije od, primjerice, Britanaca, unatoč prehrani bogatoj vinom i masnom hranom poput maslaca i vrhnja. Čak i znanstvenici priznaju da su poruke bile zbunjujuće, no sada se čini da je istina mnogo jednostavnija.

Riječ stručnjaka: 'Alkohol je toksičan za svaku stanicu'

Dr. Jeremy London, kardiovaskularni kirurg s više od 25 godina iskustva, iznio je jasnu poruku o ovom pitanju. U članku koji prenosi britanski Mirror, on navodi: "Alkohol spada u kategoriju tvari koje su toksične za svaku stanicu u tijelu, stoga mislim da je ograničavanje ili potpuno izbjegavanje alkohola jednostavno razumno."

Na izravno pitanje o crnom vinu i uvriježenom mišljenju da je ono "dobro za srce", dr. London je bio jednako jasan. Objasnio je kako je istina da crno vino, odnosno grožđe, sadrži polifenole, koji su antioksidansi, te specifično resveratrol za koji je utvrđeno da širi krvne žile. Međutim, tu postoji velika zamka.

"Količina crnog vina koju biste morali popiti da biste postigli terapijsku razinu resveratrola bila bi astronomska. A rizici povezani s alkoholom daleko bi nadmašili bilo kakvu korist koju biste dobili od resveratrola", objasnio je.

Njegov zaključak je jednostavan: "Ako uživate u crnom vinu, pijte crno vino. Ali nemojte ga piti zato što mislite da je dobro za vaše srce."

Što kažu druge zdravstvene organizacije?

S ovim se stavom slažu i druge relevantne institucije. Britanska zaklada za srce (British Heart Foundation) također priznaje da crno vino sadrži antioksidanse, ali dodaje: "Međutim, i druge namirnice, uključujući grožđe, borovnice i jagode, osiguravaju antioksidanse bez negativnih učinaka alkohola."

Zaklada ističe kako je njihovo istraživanje iz 2018. godine, koje je proučavalo učinak konzumacije alkohola na bolesti srca i krvožilnog sustava, zaključilo da rizici nadmašuju koristi. Stoga, pijenje vina radi zaštite srca nije dobra ideja.

Veza s karcinomom

Upozorenja se ne zaustavljaju samo na zdravlju srca. Vivek Murthy, bivši glavni zdravstveni dužnosnik Službe za javno zdravstvo SAD-a, upozorio je da je konzumacija alkohola izravno povezana s najmanje sedam vrsta raka: rakom usta, grla, grkljana, jednjaka, dojke, jetre te debelog crijeva i rektuma. Čak i umjerena ili lagana konzumacija alkohola može povećati rizik od razvoja raka.

Dr. Ernest Hawk s Centra za rak MD Anderson Sveučilišta u Teksasu za New York Times izjavio je: "Ne postoji sigurna razina konzumacije alkohola kada je u pitanju rizik od raka."

A što je s pozitivnim stranama?

Ipak, valja spomenuti i drugu stranu priče. U jednoj studiji objavljenoj 2023. godine u časopisu PubMed Central, istraživači su naveli da pregled nekoliko drugih studija pokazuje kako konzumacija crnog vina "uglavnom rezultira poboljšanjem antioksidativnog statusa, markera tromboze i upale, lipidnog profila i crijevne mikrobiote". No, dodali su kako su te studije bile kratkoročne i uglavnom provedene na pacijentima s dijabetesom tipa dva, zbog čega su potrebna dodatna dugoročna istraživanja kako bi se potvrdile te koristi i procijenili potencijalni rizici.

Antioksidansi su hranjive tvari koje se bore protiv slobodnih radikala u tijelu, a njihov višak može dovesti do oksidativnog stresa. Ovo stanje povezano je s brojnim bolestima, uključujući dijabetes, bolesti srca i rak, a često ga uzrokuju alkohol, pušenje, prekomjerni stres i nezdrava prehrana.

Na kraju, poruka je jasna. Iako crno vino sadrži neke korisne spojeve, negativni učinci alkohola su preveliki da bi se ono moglo smatrati zdravom namirnicom. Ako ga volite, uživajte u čaši povremeno, ali nemojte se zavaravati da činite uslugu svom srcu. Za antioksidanse se radije okrenite voću i povrću.

