Chef Špiček i Marija Borić Jernaić vraćaju tradiciju na stol u obliku mirisne, savršeno hrskave pečenke

Neke recepte učimo iz kuharica, a neke u obiteljskim kuhinjama. A ponekad je tu i naš omiljeni chef Tomislav Špiček da nas na neke podsjeti ili nauči nešto novo.

Upravo takav klasik stiže u petoj epizodi šeste sezone serijala Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR, u kojoj chef Špiček i šarmantna Marija Borić Jernaić, glumica RTL-ove serije „Divlje pčele“ pripremaju carsku roladu.

Jelo koje miriše na nedjeljni ručak i okupljanje za stolom ovdje dobiva i dozu profesionalnog znanja. Chef Špiček otkriva kako postići savršeno pečeno, sočno meso i punjenje punog okusa, dok Marija unosi toplinu i energiju, a njihova zajednička dinamika cijelu pripremu čini još posebnijom.

Foto: Pavao Bobinac

Kao i uvijek, naglasak je na kvalitetnim sastojcima dostupnima u SPAR trgovinama, uz savjete kako klasičan recept pripremiti jednostavno i bez suvišnog kompliciranja.

Nova epizoda donosi ono što volimo, tradiciju, dobro društvo i recepte koji se prenose generacijama, ali uz malu nadogradnju koja ih čini još boljima.

Sve detalje i tehnike pravilne pripreme carske rolade donosi peta epizoda šeste sezone serijala Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR, koja je na rasporedu ove subote u 21:50 na glavnom kanalu RTL-a, dok je repriza u nedjelju u 12:35 sati.

Foto: Pavao Bobinac

Spoj ugodne atmosfere, pažljivo odabranih namirnica i praktičnih savjeta iz Špičekove kuhinje čini ovu epizodu pravom poslasticom za sve ljubitelje domaće gastronomije.

A kako biste i vi, baš poput chefa Špičeka, u kuhinji uvijek imali kvalitetne sastojke za njegove recepte, dovoljno je svratiti do najbližeg SPAR supermarketa ili INTERSPAR hipermarketa.

Dobar vam tek!

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom SPAR Hrvatska prema najvišim uredničkim standardima Net.hr-a.