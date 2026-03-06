Chef Špiček i Marija Borić Jernaić vraćaju tradiciju na stol u obliku mirisne, savršeno hrskave pečenke
Nova epizoda specijala Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR na rasporedu je u subotu u 21.50 sati na glavnom kanalu RTL-a, a reprizu možete pogledati u nedjelju u 12.35 sati
Neke recepte učimo iz kuharica, a neke u obiteljskim kuhinjama. A ponekad je tu i naš omiljeni chef Tomislav Špiček da nas na neke podsjeti ili nauči nešto novo.
Upravo takav klasik stiže u petoj epizodi šeste sezone serijala Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR, u kojoj chef Špiček i šarmantna Marija Borić Jernaić, glumica RTL-ove serije „Divlje pčele“ pripremaju carsku roladu.
Jelo koje miriše na nedjeljni ručak i okupljanje za stolom ovdje dobiva i dozu profesionalnog znanja. Chef Špiček otkriva kako postići savršeno pečeno, sočno meso i punjenje punog okusa, dok Marija unosi toplinu i energiju, a njihova zajednička dinamika cijelu pripremu čini još posebnijom.
Kao i uvijek, naglasak je na kvalitetnim sastojcima dostupnima u SPAR trgovinama, uz savjete kako klasičan recept pripremiti jednostavno i bez suvišnog kompliciranja.
Nova epizoda donosi ono što volimo, tradiciju, dobro društvo i recepte koji se prenose generacijama, ali uz malu nadogradnju koja ih čini još boljima.
Spoj ugodne atmosfere, pažljivo odabranih namirnica i praktičnih savjeta iz Špičekove kuhinje čini ovu epizodu pravom poslasticom za sve ljubitelje domaće gastronomije.
A kako biste i vi, baš poput chefa Špičeka, u kuhinji uvijek imali kvalitetne sastojke za njegove recepte, dovoljno je svratiti do najbližeg SPAR supermarketa ili INTERSPAR hipermarketa.
Dobar vam tek!
