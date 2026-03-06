Što će biti s cijenom plina zbog rata na Bliskom istoku? Oglasila se zagrebačka Plinara
Za kupce iz kategorije kućanstava cijene plina prema važećim uvjetima opskrbe ostaju stabilne do 1. listopada ove godine
Zbog širenja rata na Bliskom istoku i poremećaja u prometu kroz Hormuški tjesnac, na tržištima su zabilježene velike promjene cijena plina i nafte.
Dok mnogi gledaju prema benzinskim crpkama i strahuju od povećanja cijena goriva, dosta je i onih koji se pitaju kako će ovaj rat utjecati na cijene energenata i račune.
Zagrebačka gradska plinara izvijestila je kako cijene plina za kupce u kućanstvima ostaju stabilne i nepromijenjene te kako mogu računati na osiguranu i kontinuiranu opskrbu.
Za kupce iz kategorije kućanstava cijene plina prema važećim uvjetima opskrbe ostaju stabilne do 1. listopada ove godine. Potrebne količine plina pravodobno su nabavljene i osigurane, čime su kupci zaštićeni od trenutačnih tržišnih poremećaja i naglih skokova cijena, navode iz Plinare, piše Tportal.
Vladine subvencije
"U razdoblju pojačanih tržišnih oscilacija ključno je osigurati kontinuitet isporuke i zaštitu kupaca od kratkoročnih poremećaja. Dio cijene na koji kao opskrbljivač možemo utjecati održavamo stabilnim - kroz pravodobnu nabavu i odgovorno upravljanje portfeljem plina", poručio je direktor Društva Jeronim Tomas.
Iz GPZ-Opskrbe navode kako su njihove cijene u tržišnoj usluzi niže od cijena javne usluge te da im je cilj zadržati konkurentnu razinu cijena i u narednom razdoblju, uz nastavak odgovornog upravljanja nabavom i tržišnim rizicima.
"Svi poslovni korisnici i ostali kupci opskrbljuju se plinom sukladno uvjetima iz važećih ugovora. Poštivanje ugovornih obveza ostaje prioritet, a aktualna situacija na međunarodnim tržištima ne utječe na već ugovorene cjenovne parametre za tekuće razdoblje", dodao je Tomas.
Inače, Vlada u ovom trenutku subvencionira cijene plina za kućanstva. Mjere traju do 31. ožujka.
POGLEDAJTE VIDEO: Preokret na benzinskim postajama? Distributeri će povući neočekivan potez kako bi zaustavili Vladu