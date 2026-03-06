FREEMAIL
STRAH OD POSKUPLJENJA /

Što će biti s cijenom plina zbog rata na Bliskom istoku? Oglasila se zagrebačka Plinara

Što će biti s cijenom plina zbog rata na Bliskom istoku? Oglasila se zagrebačka Plinara
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Za kupce iz kategorije kućanstava cijene plina prema važećim uvjetima opskrbe ostaju stabilne do 1. listopada ove godine

6.3.2026.
9:36
Dunja Stanković
Davor Puklavec/PIXSELL
Zbog širenja rata na Bliskom istoku i poremećaja u prometu kroz Hormuški tjesnac, na tržištima su zabilježene velike promjene cijena plina i nafte. 

Dok mnogi gledaju prema benzinskim crpkama i strahuju od povećanja cijena goriva, dosta je i onih koji se pitaju kako će ovaj rat utjecati na cijene energenata i račune. 

Zagrebačka gradska plinara izvijestila je kako cijene plina za kupce u kućanstvima ostaju stabilne i nepromijenjene te kako mogu računati na osiguranu i kontinuiranu opskrbu. 

Za kupce iz kategorije kućanstava cijene plina prema važećim uvjetima opskrbe ostaju stabilne do 1. listopada ove godine. Potrebne količine plina pravodobno su nabavljene i osigurane, čime su kupci zaštićeni od trenutačnih tržišnih poremećaja i naglih skokova cijena, navode iz Plinare, piše Tportal

Vladine subvencije

"U razdoblju pojačanih tržišnih oscilacija ključno je osigurati kontinuitet isporuke i zaštitu kupaca od kratkoročnih poremećaja. Dio cijene na koji kao opskrbljivač možemo utjecati održavamo stabilnim - kroz pravodobnu nabavu i odgovorno upravljanje portfeljem plina", poručio je direktor Društva Jeronim Tomas.

Iz GPZ-Opskrbe navode kako su njihove cijene u tržišnoj usluzi niže od cijena javne usluge te da im je cilj zadržati konkurentnu razinu cijena i u narednom razdoblju, uz nastavak odgovornog upravljanja nabavom i tržišnim rizicima.

"Svi poslovni korisnici i ostali kupci opskrbljuju se plinom sukladno uvjetima iz važećih ugovora. Poštivanje ugovornih obveza ostaje prioritet, a aktualna situacija na međunarodnim tržištima ne utječe na već ugovorene cjenovne parametre za tekuće razdoblje", dodao je Tomas.

Inače, Vlada u ovom trenutku subvencionira cijene plina za kućanstva. Mjere traju do 31. ožujka.

