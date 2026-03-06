Jedan od najljepših parova slavi 10. godišnjicu braka: 'Naše vjenčanje se zamalo nije dogodilo'

Pedro Soltz (40) i Iris Cekuš, jedan od najpoznatijih hrvatskih manekenskih parova, imaju veliki razlog za slavlje – proslavili su desetu godišnjicu braka. Pedro je povodom godišnjice na Instagramu podijelila romantičnu fotografiju s vjenčanja i prisjetio se nezaboravnog dana.

'Prije 10 godina, na današnji dan. Naše vjenčanje se zamalo nije dogodilo… Onda nam je vlada rekla da imamo 48 sati da se vjenčamo. Zanimljivo je da smo neki dan gledali film 'Svadba' i to nam je vratilo toliko smiješnih uspomena s našeg vlastitog, vrlo neobičnog vjenčanja. Za početak, kad je Iris prvi put rekla svojoj obitelji da joj je dečko Brazilac, neki od njih bili su malo zabrinuti zbog mog ‘izgleda’. Planirali smo prekrasno vjenčanje za lipanj… Ali… život je imao druge planove', napisao je Pedro.

Dodao je kako je hrvatska policija u njegove dokumente napisala da je iz Bosne i Hercegovine.

''Vjerojatno zato što se moj grad Belo Horizonte skraćuje kao BH. Pa sam morao osobno otići tamo i objasniti: 'Ne, ne… ja sam Brazilac'. Oni su rekli: 'Da, da… sigurno jesi'. Potrajalo je neko vrijeme. Onda je došla papirologija za vjenčanje. Originalni dokumenti iz Brazila, prijevodi, pečati, potpisi… Gotovo šest mjeseci birokracije samo da bismo smjeli stupiti u brak'', nastavio je popularni Brazilac.

Kada su se vratili sa St. Barthsa dokumenti su, kako je napisao, napokon stigli.

''Otišli smo predati dokumente misleći: 'Super, sad možemo sve organizirati za kraj lipnja'. Gospođa nas je pogledala i rekla: 'Slušajte… ako se želite vjenčati, morate to napraviti ove subote… ili dokumenti ističu i morate sve početi ispočetka'', otkrio je.

Za kraj je dodao kako su dva dana prije njegovog rođendan izrekli sudbonosno da.

''Bio je 5. ožujka. Dva dana prije mog rođendana. Pa… rekli smo DA… Hrvatskoj. 10 godina kasnije, dvije prekrasne kćeri i milijun uspomena. Sretna godišnjica, ljubavi. Ponekad su najbolji planovi oni koje život potpuno promijeni. Usput… otvaram nova mjesta na svom online tečaju: 'Kako se vjenčati u 2 dana'. Ima li zainteresiranih?'', napisao je Pedro za kraj.

POGLEDAJTE VIDEO: Petar iz 'Gospodina Savršenog' stao je pred naše kamere: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti'