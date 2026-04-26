Male bobice, velika snaga: Sedam razloga zašto je ovo voće pravi saveznik zdravlja

Borovnice se često nazivaju "superhranom". Ova mala, ali moćna bobica prepuna je hranjivih tvari i može pomoći u snižavanju krvnog tlaka, poboljšanju pamćenja, oporavku nakon vježbanja i još mnogo toga.

One su slatke, hranjive i iznimno popularne. Često se svrstavaju u "superhranu”, imaju malo kalorija i vrlo su korisne za zdravlje. Zbog svog okusa i praktičnosti mnogi ih smatraju omiljenim voćem.

7 znanstveno dokazanih koristi borovnica

U nastavku slijedi sedam dokazanih zdravstvenih koristi borovnica.

1. Borovnice imaju malo kalorija, ali su bogate hranjivim tvarima

Grm borovnice (Vaccinium sect. Cyanococcus) je cvjetni grm koji daje bobice plavičasto-ljubičaste boje, poznate kao borovnice. Blisko je povezan s drugim sličnim grmovima koji daju brusnice i srodne plodove. Borovnice su male, promjera oko 5 do 16 milimetara, i na vrhu imaju karakterističnu krunicu.

U početku su zelene, a sazrijevanjem poprimaju tamnoplavu i ljubičastu boju. Dvije najčešće vrste su visoki grm borovnice, koji je najčešće uzgajan u SAD-u, i niski ili ''divlji” grm, čije su bobice obično manje i bogatije određenim antioksidansima. Borovnice su među najhranjivijim bobicama. Jedna šalica (150 grama) sadrži oko 13 % dnevnih potreba za vlaknima, 14 % za vitaminom C i 24 % za vitaminom K. Također sadrže oko 85 % vode i samo 84 kalorije te 21,5 grama ugljikohidrata, što ih čini dobrim izvorom važnih hranjivih tvari.

2. Borovnice su među najboljim izvorima antioksidansa

Antioksidansi štite tijelo od slobodnih radikala, nestabilnih molekula koje mogu oštetiti stanice i doprinijeti starenju i razvoju bolesti poput raka. Borovnice imaju jedan od najviših udjela antioksidansa među uobičajenim voćem i povrćem. Glavni antioksidansi u borovnicama pripadaju skupini polifenola poznatih kao flavonoidi, a posebno se ističu antocijanini koji su zaslužni za mnoge njihove blagotvorne učinke.

3. Borovnice mogu smanjiti oštećenja DNK i tako pomoći u zaštiti od starenja i raka

Oksidativna oštećenja DNK svakodnevno se događaju u svakoj stanici tijela i dio su procesa starenja te razvoja bolesti poput raka. Zbog visokog udjela antioksidansa, borovnice mogu pomoći neutralizirati dio slobodnih radikala koji oštećuju DNK, iako su potrebna dodatna istraživanja kako bi se ta povezanost u potpunosti potvrdila.

4. Borovnice mogu sniziti krvni tlak

Borovnice pokazuju značajne koristi za osobe s povišenim krvnim tlakom, koji je važan čimbenik rizika za srčane bolesti. Istraživanja su pokazala da redovita konzumacija borovnica tijekom mjesec dana može poboljšati protok krvi i širenje krvnih žila.

5. Borovnice mogu pomoći u očuvanju funkcije mozga i poboljšanju pamćenja

Oksidativni stres može ubrzati starenje mozga i negativno utjecati na njegove funkcije. Istraživanja su pokazala da svakodnevna konzumacija borovnica ili proizvoda od borovnica može pomoći u očuvanju kognitivnih funkcija i poboljšanju pamćenja kod starijih osoba, iako su rezultati još uvijek djelomično neujednačeni.

6. Antocijanini u borovnicama mogu imati antidiabetički učinak

Borovnice sadrže umjerenu količinu šećera u usporedbi s drugim voćem. Jedna šalica sadrži oko 14 grama šećera, što je približno jednako jednoj naranči. Bioaktivni spojevi u borovnicama mogu pomoći u regulaciji razine šećera u krvi. Istraživanja upućuju na to da antocijanini mogu poboljšati osjetljivost na inzulin i metabolizam glukoze, što može smanjiti rizik od metaboličkog sindroma i dijabetesa tipa 2, piše Healthline.

7. Borovnice mogu smanjiti oštećenje mišića nakon intenzivne tjelesne aktivnosti

Intenzivno vježbanje može uzrokovati bol i umor mišića, djelomično zbog upale i oksidativnog stresa u mišićnom tkivu. Dodaci prehrani na bazi borovnica mogu smanjiti ta oštećenja na molekularnoj razini i ublažiti bol te pad mišićne učinkovitosti. Neka istraživanja pokazala su da borovnice mogu poboljšati sportske performanse i smanjiti upalne markere, no potrebna su dodatna istraživanja za konačne zaključke.

Borovnice mogu biti zdrav i hranjiv međuobrok. Imaju niz potencijalnih koristi, uključujući pozitivan utjecaj na zdravlje srca, funkciju mozga i druge tjelesne procese. Osim toga, slatke su, privlačne i jednostavne za konzumaciju, bilo svježe ili smrznute.

