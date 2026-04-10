Ove skrivene moždane stanice pomažu rastu smrtonosnog raka: 'Lijek možda postoji'

Tim istraživača u Kanadi identificirao je novi način usporavanja rasta glioblastoma, najagresivnijeg i trenutačno neizlječivog tipa raka mozga, a također su ukazali na postojeći lijek koji bi se potencijalno mogao koristiti za njegovo liječenje.

Studija otkriva da neke moždane stanice, za koje se prije vjerovalo da samo podržavaju normalnu funkciju živaca, zapravo mogu pomoći glioblastomu u rastu i širenju. Te stanice šalju signale koji jačaju tumorske stanice. Kada su znanstvenici blokirali ovu komunikaciju u laboratorijskim modelima, rast tumora značajno je opao.

Nalazi također ističu potencijalnu priliku za liječenje. Istraživači su otkrili da bi lijek koji se već koristi za liječenje HIV-a mogao ometati ovaj proces, nudeći novu mogućnost za pacijente koji trenutačno imaju vrlo ograničen izbor liječenja. Glioblastom ima loše izglede, a preživljavanje se često mjeri u mjesecima, piše Science Daily.

Istraživanje je objavljeno u časopisu Neuron, a proveli su ga znanstvenici sa Sveučilišta McMaster i Bolnice za bolesnu djecu (SickKids). Koautori su Kui Zhai, istraživački suradnik u Singh Labu na McMasteru, i Nick Mikolajewicz, koji je bio postdoktorand u Moffat Labu na SickKidsu tijekom studije.

'Glioblastom je ekosustav'

"Glioblastom nije samo masa stanica raka, to je ekosustav", kaže Sheila Singh, suvoditeljica studije i profesorica kirurgije na Sveučilištu McMaster.

"Dešifriranjem načina na koji te stanice međusobno komuniciraju pronašli smo ranjivost na koju bi se mogao ciljati lijek koji je već na tržištu", dodaje Singh, koja je ujedno i direktorica Centra za otkrića u istraživanju raka na McMasteru.

Znanstvenici već dugo znaju da se glioblastom oslanja na mreže stanica koje međusobno djeluju kako bi rastao. Prekid tih veza može usporiti bolest. Ova studija usredotočila se na utvrđivanje koje su specifične moždane stanice uključene.

Tim je otkrio da oligodendrociti, koji normalno štite živčana vlakna, mogu promijeniti svoje ponašanje i početi podržavati rast tumora. Ove stanice komuniciraju sa stanicama raka putem definiranog signalnog sustava, stvarajući uvjete koji pomažu tumoru da preživi i proširi se. Kada je ova signalizacija blokirana u laboratorijskim modelima, rast tumora znatno se usporio, pokazujući koliko je ova interakcija bitna.

Postojeći lijek mogao bi se prenamijeniti?

Ključni dio ovog procesa signalizacije uključuje receptor nazvan CCR5. Ovaj receptor već je meta lijeka za HIV poznatog kao Maraviroc. Budući da je ovaj lijek već odobren i široko se koristi, potencijalno bi se mogao brže prenamijeniti kao tretman za glioblastom.

"Stanični ekosustav unutar glioblastoma daleko je dinamičniji nego što se prije mislilo. Otkrivanjem važnog dijela biologije raka, identificirali smo i potencijalnu terapijsku metu na koju bi se mogao primijeniti postojeći lijek. Ovo otkriće otvara obećavajući put za istraživanje može li blokiranje ovog puta ubrzati napredak prema novim mogućnostima liječenja za pacijente", rekao je Jason Moffat, suautor studije, viši znanstvenik i voditelj programa Genetika i biologija genoma u SickKidsu.

Ova otkrića nadovezuju se na raniji rad Singha i Moffata objavljen u Nature Medicine 2024. godine, koji je pokazao da stanice raka mogu iskoristiti putove koji se normalno koriste tijekom razvoja mozga za širenje. Zajedno, ove studije upućuju na novi smjer u istraživanju glioblastoma usmjeren na poremećaj komunikacijskih sustava na koje se tumori oslanjaju.

