Testovi krvi koji vide rak prije simptoma: Velika su prekretnica, ali ima jedna kvaka

Nova vrsta krvnog testa obećava rano otkrivanje raka - ponekad čak i prije pojave prvih simptoma. Naime, jedan uzorak krvi mogao bi skenirati tijelo na desetke različitih vrsta raka odjednom, otkrivajući bolest u fazi kada ju je lakše liječiti i vjerojatnije je izlječiva.

'Medicinska revolucija'

Za ljude koji se boje raka, to zvuči kao medicinska revolucija. Naime, ovi testovi traže sitne komadiće DNK iz stanica raka koje cirkuliraju u krvi - nešto na čemu istraživački tim radi godinama. U laboratoriju, snažni strojevi analiziraju te fragmente DNK, tražeći obrasce koji upućuju na skriveni rak negdje u tijelu.

Umjesto da čekate kvržicu, neobjašnjiv gubitak težine ili druge simptome, mogli biste napraviti krvni test svakih šest ili 12 mjeseci kako biste provjerili počinje li rasti rak. Britanska nacionalna zdravstvena služba (NHS) opisala je test, koji su testirali na 142.000 pacijenata. kao "početak revolucije".

No, kada su istraživači detaljno ispitali te testove, stvarnost je bila daleko ispod očekivane. U jednoj velikoj nedavnoj studiji u Velikoj Britaniji, krvni test nije otkrio većinu karcinoma koje su sudionici kasnije razvili.

Negativan test može se činiti kao potvrda o zdravlju, ali trenutno to nije slučaj. To je važno jer ljudi prirodno mijenjaju svoje ponašanje kada su uvjereni u nešto. Ako vjerujete da je visokotehnološki krvni test "isključio" rak, možete odgoditi posjet liječniku kada se pojave simptomi ili odbaciti neugodne promjene u tijelu kao da nemate razloga za brigu.

Tradicionalni probirni testovi imaju svoje probleme, ali temelje se na desetljećima dokaza. Mamogrami za rak dojke, kolonoskopija ili testovi stolice za rak crijeva i probir vrata maternice prošli su duga, pažljiva ispitivanja kako bi se pokazalo da spašavaju živote općenito, a ne samo da pronalaze više abnormalnosti.

Test ponekad uzrokuje lažne uzbune

Čak i tada, mogu previdjeti rak, a mogu otkriti i izrasline koje nikada ne bi uzrokovale štetu. Kod krvnih testova za više vrsta raka, dokazi su mnogo slabiji i još uvijek ne znamo smanjuje li njihova upotreba kod zdravih ljudi zapravo smrtnost od raka.

Testovi, također, uzrokuju lažne uzbune. Ponekad test može označiti ljude kao da imaju rak iako ga nemaju, što uzrokuje ogroman stres. Zdravstveni sustavi koji su već preopterećeni riskiraju da budu preopterećeni naknadnim istraživanjima, potaknutim rezultatima krvnih pretraga, koja na kraju možda neće dovesti ni do čega.

Trošak je još jedno važno pitanje. Razvoj ili kupnja ovih testova nisu jeftini. Ako se ovi testovi široko koriste prije nego što saznamo djeluju li, zdravstvene službe mogle bi trošiti novac i vrijeme osoblja na neprovjerenu tehnologiju umjesto na dokazane mjere poput brze dijagnoze, prestanka pušenja, kontrole težine i osiguravanja da postojeći programi probira dopru do ljudi kojima su najpotrebniji, piše Science Alert.

Ipak, bilo bi pogrešno potpuno odbaciti ove testove. Temeljna znanost je sofisticirana i brzo napreduje. U skupinama visokog rizika, primjerice, kod ljudi s jakom obiteljskom anamnezom određenih vrsta raka ili onih s naslijeđenim genetskim mutacijama pažljivo korišteni krvni testovi mogli bi zaista pomoći u ranijem otkrivanju tumora nego što to možemo danas.

Također su korisni u provjeri vraća li se rak nakon liječenja ili u odabiru tretmana koji odgovaraju specifičnoj biologiji raka osobe.

