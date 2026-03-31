Pronašla je nešto pod tušem: 'Liječnici su mi rekli da imam 35 posto šanse za smrt'

Majka dvoje djece ostala je bez riječi kada su joj liječnici rekli da ima 35 posto šanse za smrt. Danas, Vicky Keep (51) obilježava desetu godišnjicu dijagnoze raka upuštajući se u osmodnevnu kanu ekspediciju rijekom Harken u Švedskoj, ističući kako ju je bolest naučila da "više ne uzima život zdravo za gotovo".

Vicky je dijagnosticiran je lobularni rak dojke trećeg stadija 2016. godine, nakon što je pod tušem otkrila "prilično veliku kvržicu" na dojci. Nakon što je prošla mastektomiju, šest mjeseci kemoterapije i svakodnevnu radioterapiju, u siječnju 2018. godine rečeno joj je da je pobijedila rak.

Zajedno s dvije bliske prijateljice, Vicky će ovog rujna preveslati cijelu dužinu rijeke Harken na sjeveru Švedske. Tijekom osam dana borit će se s brzacima, prenositi opremu oko brana i preživljavati u divljini. Opisuje to kao izazov koji "neće biti lagan, ali će se osjećati kao veliko postignuće kada ga završimo".

Njezin je cilj prikupiti oko 12.000 eura za Odyssey, "nevjerojatnu dobrotvornu organizaciju" koja pomaže oboljelima od raka da ponovno otkriju strast za životom. "Doseći deset godina nešto je što moram proslaviti", rekla je Vicky.

Otkriće pod tušem koje je promijenilo sve

Vicky, koja živi u Whitstableu u Kentu i radi u ugostiteljstvu, napipala je kvržicu u lijevoj dojci u svibnju 2016. godine. Nakon što je prijateljica spomenula da je i sama otkrila kvržicu, shvatila je da se nikada prije nije pregledala, piše Daily Star.

Iste večeri pod tušem osjetila je "prilično veliku kvržicu", ali je pretpostavila da "ne može biti ništa opasno" jer je vjerovala da su kvržice povezane s rakom dojke obično veličine zrna graška.

Čekala je mjesec dana, misleći da će "možda jednostavno nestati", no na kraju je posjetila svog liječnika. Brzo je upućena na mamografiju. "To je bio prvi trenutak kada sam pomislila da bi moglo biti nešto opasno, jer su u sobi bile dvije medicinske sestre koje su se gledale s blagim izrazom zabrinutosti", prisjetila se.

Suočavanje s dijagnozom i strah za kćeri

Nakon ultrazvuka i biopsije, 22. lipnja 2016. u 16 sati otišla je na konzultacije, pretpostavljajući da joj "neće priopćiti loše vijesti tako kasno poslijepodne". Umjesto toga, dijagnosticiran joj je lobularni rak dojke koji se proširio na limfne čvorove.

"Jednostavno to ne očekujete", rekla je Vicky, majka dviju kćeri, danas starih 17 i 21 godinu, koja ove godine slavi 25. godišnjicu braka sa suprugom Garyjem.

"Sjećam se da sam samo sjedila i čula riječi: 'Žao mi je, radi se o raku dojke'. Pronašli su mi i tumor u pazuhu, i to prilično velik. Moje prvo pitanje liječniku bilo je: 'Kako ću reći svojim djevojčicama?'. Tada su imale sedam i tek navršenih 12 godina... Odmah pretpostavite da ćete umrijeti."

Njezin oblik raka bio je jedan od najagresivnijih, trećeg stadija. Prema tadašnjim statistikama, stope petogodišnjeg preživljavanja bile su prilično niske.

Duga i teška borba za život

Vicky je podvrgnuta mastektomiji tri tjedna kasnije, tijekom koje su joj uklonjeni i zahvaćeni limfni čvorovi. Šest tjedana nakon operacije započela je s kemoterapijom. Nakon šest mjeseci kemoterapije, uzela je mjesec dana pauze prije nego što je započela svakodnevnu radioterapiju u trajanju od mjesec dana.

Rečeno joj je da s operacijom, kemoterapijom i radioterapijom njezina stopa petogodišnjeg preživljavanja iznosi otprilike 65 posto, ali "ja sam na to gledala kao na 35 posto šanse da umrem", objasnila je. Međutim, u siječnju 2018., nakon iscrpljujućih 19 mjeseci liječenja i operacija, Vicky je primila vijest da nema dokaza o bolesti.

"Sada je život potpuno drugačiji. Vrlo rijetko razmišljam o raku, ali nisam mislila da ću doživjeti da to mogu reći", kazala je.

POGLEDAJTE VIDEO: Liječnik o metabolizmu, njegovim bolestima i poremećajima: 'Radi se o nizu kemijskih reakcija s jednim ciljem'