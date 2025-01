Krvna grupa može utjecati na naše zdravlje. Doznajte kako i tko je skloniji riziku

Časopisi Medical News Today i Healthline objašnjavaju kako pojedina krvna grupa može utjecati na zdravlje pojedinca. Više o svojoj krvnoj grupi i mogućim zdravstvenim implikacijama, provjerite u našoj listalici! No, imajte na umu da informacije o povezanosti krvne grupe i bolesti mogu pomoći znanstvenicima u razvoju personalizirane medicine, no one ne bi trebale uzrokovati nepotrebnu zabrinutost kod pojedinaca. Znanstvenici tek trebaju shvatiti vezu između krvne grupe i određenih bolesti. Trenutačno se vjeruje da kombinacija genetske predispozicije i utjecaja okoline doprinosi nastanku brojnih bolesti, a za cjelovito razumijevanje povezanosti s krvnom grupom potrebna su dodatna istraživanja.