Mislila je da ima želučanu virozu, no suočila se s opakom dijagnozom: 'Idite na preglede'

Želučana viroza i neugodna nadutost kod mlade žene pokazali su se kao simptomi rijetke i potencijalno smrtonosne bolesti. Jess Gibelli (28) počela je osjećati mučninu, povraćanje, ekstremni umor i nadutost u studenom 2025. godine, no u početku je pretpostavila da se radi o običnom želučanom problemu.

Njezina priča služi kao snažan podsjetnik na opasnost ignoriranja naizgled bezazlenih simptoma. Stručnjaci upozoravaju da simptomi poput uporne nadutosti, koji se često pripisuju probavnim smetnjama, mogu ukazivati na ozbiljne bolesti. Kod nekih vrsta raka, poput onog jajnika, čak 70 do 80 posto slučajeva otkrije se tek u uznapredovalom stadiju upravo zbog neprepoznavanja ranih znakova bolesti.

Počelo je kao obična viroza

Jess je u to vrijeme radila dva fizički zahtjevna posla kao cvjećarka i voditeljica vlastite tvrtke za stiliziranje događanja. Zbog iscrpljenosti bi se nakon posla odmah vraćala kući i odlazila u krevet, često bez večere. Međutim, kada joj je puls u mirovanju u prosincu 2025. iznenada skočio na 160 otkucaja u minuti, hitno je primljena u bolnicu. Tamo su liječnici ultrazvukom otkrili masu od čak 30 centimetara u njezinu abdomenu.

"Sve je počelo sredinom studenog s nekoliko dana nečega što se činilo kao viroza. Ali nisam se mogla otresti tog osjećaja, znala sam da nešto nije u redu, no nikada ne bih pomislila da je rak", ispričala je Jess iz Addlestonea u Surreyju.

"Bila sam toliko iscrpljena, jedva sam izdržavala dan. Dolazila bih kući s posla i odmah išla u krevet, što mi uopće nije slično. Osjećala sam bol i nelagodu u trbuhu, a moj posao je fizički naporan pa je to jako utjecalo na mene. Polako sam postajala nesposobna za rad, što me je dotuklo", dodala je.

Na Badnjak je, kako prenosi Mirror, primila poražavajuću vijest da je tumor zloćudan. Nekoliko dana kasnije, dok se kod roditelja oporavljala s visokom temperaturom, ponovno je završila na hitnoj. Ondje joj je dijagnosticirana infekcija na razini sepse, a liječnici su bili prisiljeni drenirati tekućinu iz njezinih prsa. Od tada je neprestano u bolnici.

Hitna operacija i inducirana koma

Samo tjedan dana kasnije, Jess je primljena na odjel intenzivne njege. Okružena s osam konzultanata, obaviještena je da je potrebna hitna i visokorizična operacija kako bi se uklonili tumori koji su se brzo širili. Tijekom prve operacije, kirurzi su morali zaustaviti postupak, a Jess je stavljena u medicinski induciranu komu kako bi se njezino tijelo oporavilo.

Operirana je ponovno sljedeći dan. Tada su joj uklonjena oba jajnika i ugrađena joj je ileostoma - kirurški zahvat kojim se kraj tankog crijeva izvodi kroz trbušnu stijenku kako bi se stvorila stoma.

Nekoliko dana kasnije, konačni rezultati potvrdili su dijagnozu: visokorizični B-stanični Non-Hodgkin Burkittov limfom.

"U početku je sve bilo nesigurno, nismo imali mnogo odgovora, jer sam bila previše loše da bi se biopsije mogle obaviti. Osjećala sam čudan spoj olakšanja i brige kada je Burkittov limfom konačno dijagnosticiran. Nakon toga se sve odvijalo vrlo brzo i uspostavljen je plan liječenja. Još uvijek sam bila u šoku da se to događa. I danas, dok prolazim kroz liječenje, imam trenutke kada se pitam kako se ovo događa i zašto baš meni", iskreno je rekla.

Sestre su pokrenule akciju za prikupljanje pomoći

Jess je trenutno na intenzivnoj kemoterapiji u bolnici Royal Marsden u Chelseaju, a završetak liječenja očekuje se u travnju. Budući da je samozaposlena, tijekom ovog teškog razdoblja nema prihoda. Kako bi joj olakšale financijski teret, njezine sestre Sophie i Danielle pokrenule kampanju za prikupljanje novca.

"Jess je najsmješnija, najluđa, glasna i druželjubiva osoba s kojom se svi slažu. Nevjerojatno je snažna, gotovo se nikada nije požalila", kaže njezina sestra Sophie Wainwright (32). "Svi smo imali loše dane, pogotovo na polovici liječenja, znajući da je čekaju još dva ciklusa kemoterapije. Podrška koju smo dobili je nevjerojatna i dokaz je koliko je ona jaka, popularna i voljena."

Sophie je pohvalila osoblje bolnica St Peter's i Royal Marsden na njihovoj predanosti i podršci. "Konzultanti su bili tako smireni i ohrabrujući, imali su odgovore i plan. Pred njom je puno traume za preraditi, tako je mlada. Četiri tjedna prije ovoga Jess je radila i bila je relativno dobro."

Jess je izrazila zahvalnost svima koji su donirali i podijelila važnu poruku: "Hvala svima koji su donirali, svi su bili tako velikodušni i puni podrške. Nadam se da će moja priča podići svijest kod svih koji imaju slične simptome i samo potičem sve da odu na pregled."

