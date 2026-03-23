Godinama se žalila na simptome, ali nisu je slušali: 'Mislila sam da se svi bude s bolovima'

Nicky Richardson (43), vlasnica frizerskog salona iz Plymoutha u britanskom Devonu, godinama se suočavala s kroničnim simptomima koji su joj značajno otežavali svakodnevni život.

Unatoč učestalim posjetima liječnicima, njezini problemi su dugo ostali neprepoznati, sve dok joj 2024. godine nisu dijagnosticirane čak četiri ozbiljne bolesti, piše Newsweek.

Rheumatoid arthritis changed my life overnight… and not always in the ways people think. I wish I knew how hard it would be to get people to believe me. I wish I knew that good days come with consequences. I wish I knew fatigue could feel like your body just… shuts down. But most of all I wish I knew exactly how strong I was going to have to become. Living with RA, fibromyalgia, Raynaud's and connective tissue disease is not for the weak… and if you're doing it too, I see you. To anyone newly diagnosed or silently struggling you are NOT imagining it you are NOT lazy and you are definitely not alone. We're a whole army of beautiful warriors out here fighting battles people can't see.

Simptome pripisivala umoru

Osjećala je snažnu bol, umor i ukočenost, a simptomi su se razvijali postupno. "Svako jutro budila sam se ukočena, kao da sam istrčala maraton. S vremenom su ti simptomi postali sastavni dio mog svakodnevnog života", prisjeća se Nicky.

Problemi su počeli neprimjetno – umor, noćno znojenje i kožni problemi. S vremenom su se pojavili bolovi u zglobovima i izražena osjetljivost na sunce. Dugo je smatrala da je to normalno. "Vjerovala sam da je to jednostavno život. Mislila sam da se svi bude s bolovima i da je normalno biti iscrpljen, bez obzira na količinu sna. Kad se osvrnem unatrag, bili su to znakovi upozorenja, ali postupno se čovjek navikne."

Got a bit hot working in the salon today… and my body has gone straight into meltdown mode. My face started flaring first (always the warning sign 😩) and now my whole body has followed. People don't realise how much heat and sun can trigger autoimmune conditions. This isn't being dramatic this is my reality. I'm just trying to work, earn a living, and live my life… but some days my body has other plans. If you're one of my Beautiful Warriors who reacts to heat you are NOT alone in this.

Nicky je uspješno vodila posao te je stalno bila aktivna. "Bila sam neprestano u pokretu i radila puno pa sam vjerovala liječnicima kada su moj umor pripisivali stresu", objašnjava.

Te 2024. godine sve se promijenilo kada se razboljela do te mjere da više nije mogla ustati iz kreveta. "Nisam mogla normalno funkcionirati. Moj liječnik obiteljske medicine nije me htio primiti niti me uputiti dalje pa sam se obratila privatnoj zdravstvenoj ustanovi. Taj pregled je sve promijenio", prisjeća se.

Dobila čak četiri dijagnoze

Tamo su joj dijagnosticirali četiri kronične bolesti: reumatoidni artritis, bolest vezivnog tkiva, fibromialgiju i Raynaudov sindrom. "Kad sam napokon čula dijagnozu, osjećala sam istovremeno razočaranje i olakšanje. Razočaranje jer mi se život preko noći promijenio, olakšanje jer sam shvatila da nisam luda. Sve što sam godinama ignorirala bilo je stvarno. Nisam bila slaba – postojao je razlog za sve što sam osjećala", kaže Nicky.

"Morala sam izgraditi život ispočetka, ali znatno sporijim tempom. Najteže je bilo naučiti slušati tijelo i prihvatiti da više ne mogu funkcionirati kao prije", priznaje.

Odlučila je dijeliti svoju priču, pa je tako pronašla i podršku. "I dalje živim s bolovima i većinu dana osjećam simptome. Lijekovi također imaju nuspojave. Ovo nije priča o izlječenju, već o procesu prilagodbe", objašnjava i poručuje drugima: "Ne ignorirajte svoje tijelo i nemojte dopustiti da vas drugi ignoriraju. Niste dramatični, niste slabi i ne umišljate."

