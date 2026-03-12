Doživjela je pravu noćnu moru, probudila se za vrijeme operacije: 'Bilo je zastrašujuće'

Amerikanka Kory Feltz (46) iz Madere u Kaliforniji doživjela je pravu noćnu moru na operacijskom stolu. Majka dvoje djece tvrdi da se tijekom zahvata probudila paralizirana dok su joj liječnici uklanjali ogroman tumor s gornje usne.

S rakom kože bori se već gotovo 20 godina, a posljedice osjeća i danas. Liječnici su joj bolest prvi put dijagnosticirali u 27. godini, kada su tijekom liječenja proširenih vena otkrili sumnjivu izraslinu na listu noge. Slijedile su tri operacije i dodatni zahvati. No 2015. uočila je mali prištić na usni, koji ju je odmah uznemirio, piše The Sun.

Od 'prištića' do tumora

"Odmah sam se zabrinula jer je bio sličan onome na mojoj nozi. Izgledao je kao mali ružičasti prištić s bijelom nakupinom. Pokušala sam ga istisnuti, ali ništa nije izašlo – bijelo je ostalo. U roku od tjedan dana povećao se", opisuje Kory zastrašujući razvoj bolesti.

U samo dva tjedna izraslina je došla do 2,5 centimetra. "Bila sam prestravljena jer sam znala koliko su mi tkiva morali ukloniti s noge i već sam imala iskustvo s rakom kože. Otišla sam u bolnicu da dogovorim raniji pregled, ali kad su me vidjeli, pregledali su me isti dan. Operacija je bila zakazana unutar dva tjedna", prisjeća se Amerikanka.

No taj zahvat iz prosinca 2015. proganja je i danas. "Sjećam se kako sam se probudila tijekom operacije i osjetila kako mi vuku lice – to se dogodilo nekoliko puta. Najgore je bilo to što sam prije radila na kirurgiji, upravo u tom području pa sam iz riječi liječnika shvatila da tumor još nije potpuno uklonjen jer su nastavili operirati sve dalje. Bilo je zastrašujuće. Pod jakim sedativima nisam mogla ništa učiniti, bila sam paralizirana", opisuje Kory svoje užasno iskustvo.

Živi u stalnom strahu

Kad se nakon operacije napokon probudila, pokušala je ublažiti situaciju: "U šali sam pitala sestru i supruga izgledam li kao Kylie Jenner. Oboje su uzdahnuli i izgledali kao da im je upravo uginuo pas", opisuje prve trenutke nakon zahvata.

Danas Kory ima vidljive ožiljke i živi u stalnom strahu od povratka bolesti. "Ujutro se probudim i pregledam tijelo, zadržavam dah i bojim se da ću pronaći nešto novo. Strah nikada u potpunosti ne nestane. Operacije su promijenile moje lice i tijelo. Zbog deformacije koja mi je ostala slinim i vidim kako ljudi zure u mene. Osjećam se neugodno i nesigurno. Kao da mi je rak oduzeo tijelo i više nemam kontrolu nad onim što će se s njim dogoditi", priznaje.

Sada Kory apelira na druge da se redovito pregledavaju, te da nikada ne ignoriraju neobične promjene ne koži. "Mislim da bi ljudi trebali znati da rak kože ne završava operacijom", poručuje.

