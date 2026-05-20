Hrvatskom borcu pruža se prilika karijere: Uskoro ga gledamo u Beogradu?

Jedan od najpopularnijih hrvatskih MMA boraca, Roberto Soldić, uskoro bi mogao promijeniti organizaciju i iz ONE organizacije prijeći u planetarno popularni UFC.

Vijest je to koju je donijela MMA klinika, koja također navodi kako bi se hrvatski borac mogao u UFC-u boriti već 1. kolovoza, kada UFC dolazi u Beogradsku arenu.

Soldić dolazi iz susjedne Bosne i Hercegovine, točnije Viteza, a karijeru je započeo 2014. Poznat je po svojoj agresivnosti u kavezu, snažnim udarcima i impresivnim pobjedama, a prva borba u UFC-u, ako do nje dođe, trebala bi biti protiv protivnika iz najboljih 15 boraca na svijetu.