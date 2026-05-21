Legendarni Francuz stigao je u Omiš: 'Hrvatska djeluje kao momčad'

NAJVEĆI TURNIR SVIJETA /

Sljedeći dani rezervirani su za rukometni spektakl u Omišu - danas je otvoreno novo, deveto izdanje najvećeg rukometnog turnira na svijetu - Masters Handball World Cup. U Omiš i Makarsku stiglo je više od 2700 sudionika. 79 ekipa iz 20 zemalja odigrat će čak 184 utakmice. Turnir je pokrenut još 2017., a ovo je dosad najveće izdanje - prvi put će se utakmice odigravati u čak četiri dvorane.

Turnir u Omišu nezaobilazan je za brojne poznate goste, a ove se godine ističe ime bivšeg kapetana francuske rukometne reprezentacije - Jeromea Fernandeza kojega s Hrvatskom vežu brojne uspomene. Evo kako je komentirao aktualno stanje u hrvatskoj reprezentaciji:

"Hrvatska je oduvijek imala mnogo talentiranih i kvalitetnih igrača. Mislim da posljednjih godina možda nije imala pravog trenera koji bi uspio složiti pravu momčadsku cjelinu. No sada, s novim izbornikom, čini se da postoji odličan balans između starije i mlađe generacije. Imaju jako dobre igrače i kada djeluju kao momčad, iznimno ih je teško pobijediti. Uostalom, Francuska je prije nekoliko mjeseci izgubila od Hrvatske", kazao je legendarni Francuz.