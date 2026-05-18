Omiš i Makarska organiziraju najveći rukometni turnir na svijetu: 'Radi se o nečemu ogromnom'

Omiš i Makarska ovoga će mjeseca postati središte rukometnog svijeta. Od 20. do 24. svibnja u ta dva jadranska grada održat će se deveto izdanje najvećeg rukometnog turnira na svijetu - Masters Handball World Cupa.

Riječ je o turniru koji je koji privlači već godinama više od 2 tisuće natjecatelja. To je 79 ekipa iz 27 država i s 4 kontinenta. Timovi su podijeljeni u sedam kategorija, s tri muška turnira (35+, 40+ godina, 45+ i 50+) i tri ženska turnira (30+, 40+ i 45+). Odigrat će 184 utakmice, a iz četiri dvorane u svijet će otići oko 115 sati izravnog streama.

"Ovo je ujedno i jedna od najvećih manifestacija u svijetu, ne samo iz rukometa općenito i iz ostalih sportova. Ja iskreno, ne znam da postoji baš previše velikih manifestacija ove veličine", rekao nam je Mario Čaljkušić, glavni čovjek organizacije ovog velikog turnira.

"2700 ljudi dolazi iz preko 20 država, četiri kontinenta. Ogroman broj hotela je popunjen tako da mislim da ne treba previše riječi trošiti o turniru jer te brojke pokazuju koliki je. Jednostavno, radi se o nečem ogromnom", kazao nam je Čaljkušić.

Ne treba niti napominjati koliki je logistički zadatak raditi s toliko momčadi i ljudi.

"Ja sam prvi čovjek organizacije i ljudi misle da je to tjedan dana ili 10 dana posla, ali cijelu godinu se radi oko toga. Posao je ogroman. Sto ljudi je uključeno u organizaciju, a već sedam dana prije dolaska svi smo na terenu. Postavlja se video produkcija, rade se razglas i radi se rasvjeta. Sve je to već u pogonu. Cure su na slaganju sportske opreme, tako da jako zahtjevan posao. Znate i sami, organizirate dječje rođendane pa se ubijete sedam dana, a kamoli ovo. Strašno ozbiljan zahvat", objasnio je sve zahtjeve Mario Čaljkušić.

Svake godine na turnir dolaze i brojni gosti, a ove godine posebno se ističe francuski rukometni reprezentativac Jérôme Fernandez, koji svojim dolaskom predvodi brojne bivše rukometaše i rukometašice.

"Fernandez je čovjek koji otvara natjecanje, ali uz njega postoji jako veliki broj poznatih igrača koji dolaze. Dolaze igrači Ademar Leona iz perioda kada je tamo bio Petar Metličić. To su sve ljudi koji su koji su osvajali velika natjecanja, velike medalje na velikim i najvećim natjecanjima, tako da ima stvarno tu jako velik broj jako poznatih igrača, ali do samog trena dolaska mi ne možemo s tim imenima izlaziti. U svakom slučaju, jako veliki broj imena, poznatih dolazi tu svake godine, pa tako i ove godine", kazao nam je Mario pa poručio za kraj:

"Game is not over", poručio nam je Mario što je slogan ovog turnira. "Toliko imam za reći, dobio sam danas 173 poziva od jutros. Možete si samo zamisliti kako se osjećam organizirati jedan ovakav turnir. Za mene ne postoji ništa van ovoga. Pazite, dolazi 700 ljudi iz Brazila koji dolaze s obiteljima s djecom, cijele familije dolaze tako da je to ono što radiš. Petnaest tisuća noćenja u Hrvatskoj u predsezoni. Nije to zanemariva stvar. 90% ljudi dolazi avio letovima. U biti, sve su gosti izvana tako da je jedna velika stvar", zaključio je Mario Čaljkušić.