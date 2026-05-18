Ludi rasplet Kvalifikacija za SP: Hrvatska čeka ždrijeb, evo tko su nam mogući protivnici

Dok je Hrvatska igrala prijateljske utakmice protiv Švedske, vodile su se teške borbe u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Dagurove trupe su broncom na Europskom prvenstvu izborile izravan plasman na najveću svjetsku smotru koja će se od 13. do 31. siječnja sljedeće godine održati u Njemačkoj. No, kvalifikacije su bile dramatične i donijele su nekoliko iznenađujućih raspleta.

Grčka je tako senzacionalno eliminirala Nizozemsku. Nakon što su Grci u prvom susretu slavili s dva razlike, Nizozemci su pred svojom publikom u Rotterdamu ganjali zaostatak, ali umjesto toga poraz 38:30 čime se Grčka plasirala na svoje ukupno drugo Svjetsko prvenstvo, nakon debija u Tunisu 2005. godine.

Italija je prošla Švicarsku, a Srbija Mađarsku. No, treba napomenuti kako za reprezentacije koje su eliminirane nije još sve izgubljeno, preostaje im još nadati se pozivnicama. IHF dodjeljuje dvije pozivnice jer niti jedna reprezentacija iz Oceanije nije završila među pet najboljih na Azijskom prvenstvu pa su ostala slobodna dva mjesta.

Hrvatska pak kao jedan od nositelja mirno čeka ždrijeb koji će se 10. lipnja održati u Münchenu. Format natjecanja isti je kao i na nekoliko proteklih SP-ova, dakle 32 reprezentacije raspoređene u osam skupina s po četiri, iz kojih će po tri najbolje proći dalje u drugi krug i ondje stvoriti četiri novoformirane grupe, iz kojih će onda po dvije najbolje proći u četvrtfinale.

Dagur i ekipa su, uz suglasnost s Nijemcima i IHF-om, već smješteni u skupinu C, koja će se igrati u dvorani SAP Garden u Münchenu gdje bi naši trebali imati jako veliku podršku.

Hrvatska čeka ždrijeb kao nositelj i prvo treba vidjeti tko će našoj reprezentaciji doći u tu skupinu C.

Mogući suparnici:

Pot 2: Francuska, Slovenija, Norveška, Srbija, Španjolska, Italija, Farski Otoci, Sjeverna Makedonija

Pot 3: Grčka, Poljska, Brazil, Bahrein, Tunis, Zelenortski Otoci, Čile, SAD

Pot 4: Katar, Kuvajt, Japan, Alžir, Angola, Urugvaj, pozivnica 1, pozivnica 2.