Dagurovi dečki idu po pobjedu na domaćem terenu: Varaždin čeka rukometaše

Prijateljska utakmica 0 Hrvatska : 0 Švedska

Najava utakmice

Hrvatska rukometna reprezentacija u Areni Varaždin igra drugu prijateljsku utakmicu protiv snažne Švedske. Nakon prvog susreta u Kristianstadu, ovaj dvoboj nova je prilika za Sigurdssonove izabranike da testiraju snage i uigraju taktičke varijante. Utakmice protiv Šveđana uvijek su više od prijateljskih, noseći sa sobom duh velikog rivalstva. Kako je istaknuo legendarni Patrik Ćavar, bez obzira na karakter susreta, Hrvatska mora zadržati natjecateljski kontinuitet i potvrditi kvalitetu na domaćem terenu protiv suparnika koji njeguje brz i moderan stil igre.

Ovo je vrijedna provjera uoči nadolazećih natjecanja i prilika da se naši rukometaši pokažu pred svojom publikom. Prijenos utakmice možete pratiti od 17:10 sati na glavnom programu RTL-a i platformi Voyo.