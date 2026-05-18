Na premijeru domaćeg filma stigli Milanović, ali i jedan bivši predsjednik! Evo tko je još bio

U zagrebačkom Kaptol Boutique Cinema održana je svečana premijera novog filma hrvatske redateljice Ivone Juke "Lijepa večer, lijep dan", koja je okupila brojna poznata lica domaće filmske i javne scene.

Crvenim tepihom prošetali su glumci Marko Braić, Janko Rakoš, Đorđe Kukuljica i Emir Hadžihafizbegović, a večer je protekla u znaku filma, druženja i odlične atmosfere.

Ipak, posebnu pozornost okupljenih privukla su dvojica predsjednika: bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović i aktualni predsjednik Zoran Milanović.

Dok je Milanović s redateljicom Ivonom Jukom i glavnom zvijezdom filma Emirom Hadžihafizbegovićem pozirao odmjereno, Josipović je pokazao nešto opušteniju stranu te je redateljicu srdačno zagrlio ne skrivajući zadovoljstvo zbog još jednog domaćeg filmskog ostvarenja.