UPUCAO MLADIĆA /

Ovo je lice ubojice iz Drniša: Pognuo je glavu dok ga odvode, skrivao se od subote
Kristijan Aleksić (50) uhićen je u ponedjeljak u 2.30 u blizini mjesta ubojstva 19-godišnjeg mladića. 

Podsjetimo, u subotu oko 23.05 sati mladić (19) mu je dostavljao pizzu na terasi obiteljske kuće u Drnišu. Aleksić je pucao u njega te je mladić preminuo od zadobivenih ozljeda.  Ubojica je pobjegao, a policija ga je tražila 28 sati. Blokirali su šire područje grada. Kod Aleksića su prilikom uhićenja pronađeni nož i vateno oružje.

Susjedi su rekli da je Aleksić spremao zalihe i zadnje vrijeme kupovao konzerve. Također, raspitivao se koji su dostavljači u smjenama.  

 

18.5.2026.
11:20
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
