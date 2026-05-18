Georgina u izdanju koje je sve iznenadilo, a Ronaldo proživljava gorki kraj sezone

Dok Georgina Rodríguez na Filmskom festivalu u Cannesu plijeni pažnju novom platinasto plavom kosom i glamuroznim izdanjem, Cristiano Ronaldo u Saudijskoj Arabiji prolazi kroz vrlo teško razdoblje karijere. Influencerica i poduzetnica pojavila se na dodjeli Kering Women in Motion Awards, gdje je njezina transformacija odmah izazvala brojne reakcije i usporedbe s Kim Kardashian.

Uz modne uspjehe, Georgina nastavlja graditi i vlastito poslovno carstvo. Nakon uspjeha Netflixove serije „Ja sam Georgina”, kupila je luksuznu nekretninu u Madridu vrijednu pet milijuna eura, koju planira iznajmljivati bogatoj klijenteli.

S druge strane, Ronaldova sezona u Al-Nassru bliži se razočaravajućem kraju. Nakon poraza u finalu AFC Lige prvaka Dva protiv japanske Gamba Osake, Portugalac je frustrirano odbio preuzeti srebrnu medalju. Al-Nassr u posljednje prvenstveno kolo ulazi pod velikim pritiskom, a dio navijača na društvenim mrežama počeo je širiti teorije da Georgina donosi „nesreću” momčadi nakon nekoliko loših rezultata kojima je prisustvovala.