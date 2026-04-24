Hrvatski nutricionist pobio Cristiana i njegovo izbjegavanje mlijeka: 'To ne valja, a evo i zašto'

Koja je tajna Cristiana Ronalda? Jedan od najboljih nogometaša svijeta i u četrdesetim godinama održava vrhunsku formu, iza koje ne stoji samo talent, nego vrlo stroga rutina - posebno kada je riječ o prehrani. Njegov bivši kuhar otkrio je detalje strogog režima kojeg se drži Portugalac, a o svemu smo razgovarali i s bivšim trenerom Cristiana Ronalda te sportskim nutricionistom. Priča Helene Barić.

Šest obroka na dan, bez šećera, bez kruha, bez tjestenine - nešto što se očekuje od vrhunskih sportaša. Ali Cristiano Ronaldo uz sve to ima tajnu koju je sada otkrio njegov bivši kuhar.

Najveći neprijatelj na putu do njegova uspjeha je nešto što gotovo svatko ima u svom hladnjaku - mlijeko.

"Nikakvo mlijeko. Ljudi su jedine "životinje" koje piju mlijeko drugih životinja. Nijedna druga životinja ne pije mlijeko nakon tri mjeseca. Telad ne piju mlijeko nakon tri mjeseca. Samo ljudi nastavljaju piti mlijeko s 30, 40, 50 i 60 godina, a po mom mišljenju to je pogrešno. To nije prirodno."

No, struka kaže ipak malo drugačije.

"U sportskoj prehrani imamo velik broj studija koje se bave kazeinom ili BCAA aminokiselinama koje se prvenstveno izoliraju iz sirutke iz frakcije sirutke, odnosno iz mlijeka. Studije i znanstvene studije pokazuju da kada govorimo o, pogotovo sportskoj prehrani, nije neprirodno piti mliječne proizvode", rekao je Nenad Bratković, sportski nutricionist.

Znanstvene studije

U 42. godini i dalje je među fizički najspremnijim nogometašima na svijetu, a u tijelu ima samo 7% tjelesne masti.

Sve je to moguće zbog njegove discipline. Mnogi treneri ističu da je disciplina upravo ono što ga čini tako posebnim, a to tvrdi i Dinko Jeličić koji je krajem prošle sezone vodio saudijski Al Nassr i trenirao Ronalda.

"Takav tip sportaša i takav profesionalac i sve što je postavio kao kriterij u vrhunskom sportu, koji su slijedili kasije i velika većina i današnjih profi nogometaša, je izrazito profesionalno, dakle prehrana i nutricionizam je samo jedan segment uz sve ostalo što on naglašava u najvišoj razini", rekao je Jeličić.

Pa iako se možda nećemo svi odreći mlijeka preko noći, jedno je jasno - put do šestog Svjetskog prvenstva ne gradi se slučajno, nego svakodnevnom disciplinom, od tanjura do terena.

