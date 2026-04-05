Otkriveno koliko su Messi, Cristiano, Mbappe i Vinicius zaradili od reklame za Lego

Odabrane četiri najveće nogometne zvijezde današnjice Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé i Vinícius Júnior snimile su reklamu za Lego i privukli veliku pozornost.

U promociji setova izrađenih povodom Svjetskog prvenstva koje će se ovog lipnja i srpnja odigrati na prostoru tri države, SAD-a, Meksika i Kanade, reklama je postala velik hit na internetu.

Prikazuje četiri velike zvijezde za istim stolom, kako slažu Lego kockice. Ipak, istina je da ni u jednom trenutku njih četvorica nisu bili zajedno u sobi, već su se kadrovi snimali s vremenskim odmakom pa se kasnije samo namontirali. Bez obzira na to, Lego je uložio osam milijuna dolara u ovu kampanju, piše beIn Sports te navodi koliko je koji od nogometaša zaradio od nje.

Messi, Ronaldo, Mbappe and Vinicius Jr. star in a new LEGO commercial together. pic.twitter.com/R8v0AsdQV7 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 2, 2026

Cristianu Ronaldu pripalo je 3.5 milijuna dolara, Messiju 2.6 milijuna, Mbappeu 850 tisuća, a Viniciusu 325 tisuća. Razlike u honorarima temeljene su na broju pratitelja na Instagramu. Cristiano Ronaldo poznat je kao kralj Instagrama, ima 673 milijuna pratitelja, dok najslabiji od ove četvorke Vinicius ima 60 milijuna.

