NEVJEROJATNE CIFRE /

Otkriveno koliko su Messi, Cristiano, Mbappe i Vinicius zaradili od reklame za Lego

Otkriveno koliko su Messi, Cristiano, Mbappe i Vinicius zaradili od reklame za Lego
Foto: JLPPA/Bestimage/Profimedia

Reklama prikazuje četiri velike zvijezde za istim stolom, kako slažu Lego kockice

5.4.2026.
23:03
Sportski.net
JLPPA/Bestimage/Profimedia
Odabrane četiri najveće nogometne zvijezde današnjice Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé i Vinícius Júnior snimile su reklamu za Lego i privukli veliku pozornost. 

U promociji setova izrađenih povodom Svjetskog prvenstva koje će se ovog lipnja i srpnja odigrati na prostoru tri države, SAD-a, Meksika i Kanade, reklama je postala velik hit na internetu.

Prikazuje četiri velike zvijezde za istim stolom, kako slažu Lego kockice. Ipak, istina je da ni u jednom trenutku njih četvorica nisu bili zajedno u sobi, već su se kadrovi snimali s vremenskim odmakom pa se kasnije samo namontirali. Bez obzira na to, Lego je uložio osam milijuna dolara u ovu kampanju, piše beIn Sports te navodi koliko je koji od nogometaša zaradio od nje.

Cristianu Ronaldu pripalo je 3.5 milijuna dolara, Messiju 2.6 milijuna, Mbappeu 850 tisuća, a Viniciusu 325 tisuća. Razlike u honorarima temeljene su na broju pratitelja na Instagramu. Cristiano Ronaldo poznat je kao kralj Instagrama, ima 673 milijuna pratitelja, dok najslabiji od ove četvorke Vinicius ima 60 milijuna. 

POGLEDAJTE VIDEO: Gregurina: Pogledajte sporni gol Gorice zbog kojeg su u Varaždinu potpuno 'poludjeli' na suca Kolarića

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
