Tko je odgovoran što je Aleksić bio na slobodi? Nobilo: 'To je bila serijska greška...'

Nije ga ubio bolesnik, ubio ga je sustav, poručili su prosvjednici koji su se zbog ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca, okupili u Šibeniku i Zadru. Nikome u Hrvatskoj i dalje nije jasno zašto ubojica kojeg se bojao cijeli Drniš nije bio pod nadzorom?

Zašto je nakon prvog ubojstva i 31 incidenta u zatvoru, slobodno živio? Zašto zbog izrađivanja oružja nije bio u zatvoru? Zašto je osuđeni ubojica za obiteljsko nasilje dobio samo novčanu kaznu? Zašto nitko nije ozbiljno shvaćao stanovnike Drniša koji su ga se bojali? Zašto slučaj Kristijana Aleksića za hrvatsko pravosuđe nikada nije bio hitan? I kako spriječiti da se takva tragedija ponovi sutra?

2023. pronađeno mu je ilegalno oružje za koje tužiteljstvo nije tražilo istražni zatvor, a nije ni sud.

"Serijska greška, prije svega državnog odvjetništva je što nije zatražilo određivanje pritvora zbog opasnosti od ponavljanja djela. Ovdje je opasnost evidentna i sad vidimo da je opanost realizirana - opet je ubio. Druga greška i to možda najveća - je od suda. Sud drži jedan apsolutno jednostavni predmet koji može riješiti u jedan jedini dan - oni ga drže dvije i pol godine", poručuje odvjetnik Ante Nobilo.

