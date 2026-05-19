Najkraća uspinjača na svijetu opet vozi! Te 64 sekunde nezamjenjive su, ako pitate i stare i mlade

ZAGREBAČKA DAMA /

Najkraća uspinjača na svijetu ponovno vozi! Nakon više od godinu dana obnove ponovno je obradovala brojne Zagrepčane i turiste. Na radost mnogih, ova stara zagrebačka dama - ponovno vozi. Nakon godinu i pol ponovno spaja donji i gornji grad.

"Predivno je što se ovdje može doći bez hodanja po stepenicama, a grad je zaista prekrasan", kaže Lorne iz Ujedinjenog Kraljevstva. A upravo su stepenice, kojima su se svakodnevno penjali, bile prava muka za građane. I stare i mlade. Zato se uspinjači posebno vesele.

"Izuzetno puno naročito pošto mali Vanja ide na vrtić na Gornji grad tako da smo u dobrom treningu svaki dan prema vrtiću gore i ja mislim da ću vam reći, ono što će vam svi Zagrepčani reći - napokon", kaže Zvonimir Lozić. Više u prilogu Mije Franceković