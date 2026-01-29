Provozali smo se novom uspinjačom i otkrili po čemu će se razlikovati od stare

STARA DAMA SE VRAĆA! /

Stara dama i jedan od glavnih simbola Zagreba, Uspinjača, vraća se na proljeće. I to nakon velike rekonstrukcije vrijedne više od sedam milijuna eura. Radovi na modernizaciji su krenuli u siječnju prošle godine, a službeni kraj predviđen je za ožujak ove godine.

Glavni građevinski dio posla je završen tako da je Uspinjača danas obavila i prve testne vožnje u novom ruhu. Rukovoditelj poslovnog područja Održavanja ZET-a Siniša Uglik otkrio po čemu će se razlikovati nova uspinjača, a to je prije svega zvučni signal koji postoji i kod autobusa i tramvaja kod zatvaranja vrata.

'Najviše će se nova uspinjača razlikovati po najnovijem upravljačkom sustavu, a vagoni imaju i hlađenje i grijanje. Vagoni su replika starih tako da smo zadržali zagrebački štih. Vožnju smo zadržali, traje 64 sekunde kao što je bila i prije, a zadržali smo i brzinu 1,5 metara u sekundi', rekao je Uglik. Više pogledajte u prilogu