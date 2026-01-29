Picula o europskom putu Srbije, Vučiću se ovo neće svidjeti: 'Nije bilo ugodno'

Nove žestoke kritike Europske unije Srbiji. I to zbog usvajanja amandmana za reformu pravosuđa koju kritičari opisuju kao put prema većim ovlastima predsjednika Aleksandra Vučića.

Time se još dublje miješa u tužiteljstvo i pravosuđe. Odluka srpskog parlamenta o ograničavanju neovisnosti pravosuđa ozbiljan je korak unazad na putu prema EU, stav je europske povjerenice za proširenje Marte Kos.

Vučić se pak brani da su mu stručnjaci rekli kako je sve u skladu s Ustavom. O europskom putu Srbije u RTL Danas govorio je Tonino Picula, izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju.

Smatrate li da Srbija ide unazad?

Da. Nakon neposrednog uvida u situaciju u Srbiji, mislim da ne samo ja, nego i svi koji iole poznaju razvoj događaja u Srbiji nemaju razloga ni za kakav optimizam kada je riječ o europskim perspektivama države. Na vlasti je takav tip režima koji očito puno se ne obazire na kritike koje dolaze iz Bruxellesa, već naprosto čini sve kako bi svoju ionako veliku vlast eliminirao bilo što bi ga ograničavalo u toj nesputanoj želji da upravlja Srbiji.

Nisu vas niti primili kad ste posjetili Srbiju. Sada kako ste to doživjeli?

Pa mislim da je to jedno od boljih priznanja za ovu ad hoc misiju Europskog parlamenta koja je posjetila Beograd. U svakom slučaju mi smo došli da vidimo stanje u Srbiji i očekivali smo da ćemo dobiti informacije od ljudi koji su najodgovorniji, prije svega za stanje u zemlji. Međutim, oni su odlučili ne biti tamo, a one koje su delegirali da budu naši sugovornici su puno više zanimali srpsko hrvatski odnosi.

Jeste li to doživjeli kao uvredu svojevrsno?

U svakom slučaju, nije ugodno bilo tamo jer smo došli s misijom kako zapravo procijeniti unutarnje prilike u Srbiji i propitati njezinu vanjskopolitičku orijentaciju. Dobili smo od sugovornika iz vladajuće strukture, sve samo ne informacije koje su nas zanimale, ali bilo je tu i drugih sugovornika.

Dočekala vas je izložba o Jasenovcu. Smatrate li to kao provokacijom vlasti, ali i dijela medija?

To je prije svega pokazuje jedan manipulatorski odnos prema žrtvama jednog užasnog zločina koji je trebao poslužiti kao puki dekor da vladajuća struktura u Srbiji doista iskaže još jednom javno svoje antieuropske i antihrvatske porive.

Hoće li ikad onda ovakva Srbija ući u Europsku uniju?

Pa mislim da sadašnje vodstvo Srbije ne želi ulazak u Europsku uniju. Ono što njih zapravo zanima je crpljenje novca i fondova Europske unije koji su vrlo izdašni za zemlje zapadnog Balkana, pa tako i za Srbiju.

Kad će presušiti fondovi, dokad će to Bruxelles tolerirati?

Ja se nadam da je ova reakcija gospođe Marte Kos zapravo jedan ispravan korak i to u pravom pravcu. Nažalost postoji još jedan dio struktura i u Europskoj komisiji i u Europskom vijeću koji bi nastavili s tetošenjem Vučića.

Europa ima i svojih briga, prvenstveno sigurnosnih. Što mislite kako će završiti ova saga oko Grenlanda - kupnjom, vojnom intervencijom ili nešto treće?

Mislim da je u Davosu napravljen veliki posao. Ne mislim pritom, naravno, na povlačenje američkog predsjednika Trumpa od onih zloguko prognoza da će vojno zauzeti Grenland nego mislim da su mu poslane dovoljno jasne poruke jezikom koji on jedino razumije jer mu je zapriječeno da će Europska unija uzvratiti ekonomskom odmazdom. To je nešto što on sebi ne može dozvoliti, pogotovo ne u godini u kojoj ima među izbore, a dobar dio raslojavanja u Sjedinjenim Američkim Državama ekonomskom govorim proizlazi upravo iz njegove ekonomske politike.

Znači li to da su zapravo predsjednik i premijer povukli dobar potez kad su zahvalili Trumpu za poziv na njegov Odbor za mir?

U svakom slučaju, mislim da Hrvatskoj nije mjesto ovoga trenutka u Odboru za mir, jer umjesto UN ne može biti US. Sigurno.

Evo kad smo već kod aktualnih političkih tema u Hrvatskoj. Mislite li da Siniša Hajdaš Dončić vodi SDP u dobrom smjeru?

Pa mislim da vodi. Mislim da je on naprosto preuzeo stranku u jednom trenutku u kojemu je trebalo doista popraviti gotovo sve, od jasnih javnih politika koje bi trebale animirati birače do organizacijske strukture stranke, što se zapravo vidjelo da ne ide već zadnjih desetak godina.

No, uvijek se vas tu u kombinacijama spominje za preuzimanje te stranke. Jeste li vi za to zainteresirani?

SDP ima legalno izabranog predsjednika. Ja sam član predsjednika, što sam htio biti. Izabran sam voljom članova stranke i dajem svoj doprinos stranci da doista bude spremna i za ono što, zbog čega ne iz stranke, a to je preuzimanje vlasti.

Dakle, nikad ili nikad ne reci nikad?

Nikad ne reci nikad.

Dakle, imate možda i nekih drugih političkih ambicija u Hrvatskoj?

Ovog trenutka sam zastupnik u Europskom parlamentu i razlog zašto sam večeras u vašoj emisiji dovoljno govori o tome da svoj posao radim dobro.