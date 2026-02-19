Zagrebačka županija nudi 17.000 eura novim liječnicima: Evo koji su uvjeti

U Zagrebačkoj županiji osam je pedijatara starijih od 60 godina. Jedna od njih uvjete za mirovinu stekla je još davno - ali i dalje radi.

Kako bi privukli nove liječnike i zadržali zdravstveni kadar, iz Županije stižu nove, financijski izdašnije mjere.

"Ja jako pozdravljam tu mjeru i drago mi je da je Zagrebačka županija, koja nije neka siromašna županija, uvidjela da nam treba pedijatara i uopće zdravstvenog osoblja i nadam se da će ih privući", poručuje Ilonka Artuković, specijalistica pedijatrije iz Samobora.

Županija planira privući zdravstvene djelatnike subvencijama:

10.000 eura za kupnju prve nekretnine na području županije

5.000 eura za opremanje

2.000 eura bonusa dobrodošlice

50 posto subvencije doškolovanja, do maksimalno 1.000 eura po osobi

Ovisno o tome koju mjeru koriste, liječnici će morati ostati raditi određeni broj godina, a najduže pet.

"Liječnik ili farmaceut, ako ga ustanova proglasi deficitarnim radnim mjestom, može koristiti jednu ili tri mjere. Bonus dobrodošlice za svakoga, opremanje nekretnine i mjeru za stanovanje. Ako koristi sve tri mjere, može ostvariti potporu od 17.000 eura", pojašnjava Ksenija Čuljak, pročelnica Odjela za zdravstvo Zagrebačke županije.

Nije novi problem

Nedostatak pedijatara, ginekologa i radiologa problem je s kojim se suočava cijela Hrvatska. Ravnatelj Doma zdravlja Zagrebačke županije, Večeslav Bergman, kaže kako su i ranije postojale stimulativne mjere, no rezultati su bili skromni.

"Nažalost, nisu polučile Bog zna kakve rezultate. U tim mjerama uspjeli smo dobiti jednog pedijatra i jednog ginekologa", ističe Bergman.

Iz Županije priznaju da su neke ranije mjere bile dobro osmišljene, ali s lošim odazivom. Sada su tri od četiri mjere potpuno nove. Nadu polažu i u specijalizante. "U ovom trenutku imamo 12 mladih specijalizanata iz pedijatrije, devet iz ginekologije i osam iz radiologije. Specijalistu ne možete kupiti u dućanu. Morate ga čekati pet do šest godina. To je ulaganje u budućnost", kaže Bergman.

Što kažu roditelji?

Roditelji u Samoboru svjesni su važnosti pedijatara.

"Mi smo već jako dugo kod naše pedijatrice pa nismo imali problema, ali zbog sve više djece to je jako bitno", kaže Lena.

"Po meni je to u redu, ali s druge strane, zašto bi se čekalo kad ima dovoljno doktora ovdje u Samoboru", smatra Nina.

Iz Hrvatske liječničke komore poručuju da podržavaju lokalne inicijative, ali naglašavaju da je potreban sustavni pristup.

"Liječnička komora zalaže se za zakonsko definiranje stimulativnih mjera kroz donošenje Zakona o radno-pravnom statusu liječnika te se nadamo da će zdravstvena administracija ponovno staviti fokus na donošenje tog Zakona", poručuje dopredsjednica Komore Samija Ropar.

Javni poziv za zdravstvene djelatnike, vrijedan više od pola milijuna eura, bit će objavljen krajem veljače.