Picula uništio Vučićeve medije usred Beograda, pogledajte snimku: 'Informer zanijemio'
'Sve ove priče da je netko tražio druge koridore apsolutno ne stoje, poručio je Picula
Delegacija Europskog parlamenta (EP) prošetala je u petak središnjom dvoranom Narodne skupštine u Beogradu i pregledala izložbu o Jasenovcu, iako su mediji bliski režimu srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića tvrdili da su europarlamentarci tražili da ne prolaze kroz tu prostoriju.
Predstavnike EP-a predvodio je hrvatski europarlamentarac i stalni izvjestitelj Parlamenta za Srbiju Tonino Picula, koji je dao izjavu kojom je demantirao tvrdnje prorežimskih medija, prenosi Nova.rs.
Na konstataciju novinara Informera da je delegacija tražila da ne prolazi središnjom dvoranom, Picula je odgovorio: "To nije istina. Naravno da je izložba ovdje sa svrhom i razlogom. Mi dolazimo iz Europskog parlamenta, dakle Europske unije, organizacije utemeljene na antifašizmu, jer bez pobjede nad nacizmom ne bi bilo ni Europske unije".
Komentirao i Thompsona
"Nemamo problem pogledati ovakve izložbe i da oni koji ne znaju, prošire svoje znanje o tome što se događalo za vrijeme Drugog svjetskog rata. Sve ove priče da je netko tražio druge koridore apsolutno ne stoje", dodao je Picula.
Novinar ga je potom pitao osuđuje li koncert Marka Perkovića Thompsona i pozdrav "Za dom spremni". "Osuđujem svaki oblik povijesnog revizionizma, a kako ne bih onda osuđivao i one koji na bilo koji način pokušaju opravdati ono što je vjerojatno najveća svjetska tragedija u prvoj polovici prošlog stoljeća, bez obzira na to gdje se ona pojavila, u Hrvatskoj, Srbiji ili bilo kojem drugom dijelu svijeta. Mislim da sam tu bio i više nego jasan", kazao je na to Picula.
Njegovu izjavu na Facebooku je objavio profil iz Beograda uz opis: "Zanijemio Informer. Tonino Picula ih kulturno, mirno i jasno postavio na svoje mjesto".
Što su pisali mediji?
Podsjetimo, Informer i drugi režimski mediji ranije su objavili naslove poput "Skandal! Piculići zahtijevaju zaobići izložbu u Jasenovcu u Skupštini Srbije" i "SKANDAL! Picula i ekipa službeno tražili da ne ulaze u prostoriju Skupštine Srbije gdje je postavljena izložba o Jasenovcu".
"Ako je to istina, to je šokantno i sramota za sve njih", kazao je sam Vučić na to, dok je predsjednica Skupštine Ana Brnabić iz Estonije izjavila da je za nju "nevjerojatno, jezivo i stravično" da postoje europarlamentarci koji žele izbjeći takvu izložbu.
'Mrzitelji Srbije'
Također treba napomenuti da Piculu i ostale u Beogradu nisu dočekali ni Vučić ni Brnabić, što su i ranije najavili. Vučić je ustvrdio da delegacija, koja treba procijeniti stanje demokracije u Srbiji, dolazi nepozvana.
"Sjeli mrzitelji Srbije i dogovorili se doći u Beograd. Nisu nas pitali niti obavijestili. Mi ih nismo zvali. Imam zakazane druge obveze u Davosu - ne izbjegavam ih, ali i da sam u Beogradu, s njima se ne bih sreo. Ne pada mi na pamet gubiti vrijeme", izjavio je ranije Vučić.
Brnabić je dala sličan komentar i također navela da delegacija dolazi bez poziva te da se neće sastati s njima jer će tada biti u Estoniji.
Tvrdnje o "nepozvanosti" također su demantirane, nakon što je iz EP-a stigao odgovor da je Veleposlanstvo Srbije u Bruxellesu dobilo obavijest o posjetu.
