Picula uništio Vučićeve medije usred Beograda, pogledajte snimku: 'Informer zanijemio'

Delegacija Europskog parlamenta (EP) prošetala je u petak središnjom dvoranom Narodne skupštine u Beogradu i pregledala izložbu o Jasenovcu, iako su mediji bliski režimu srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića tvrdili da su europarlamentarci tražili da ne prolaze kroz tu prostoriju.

Predstavnike EP-a predvodio je hrvatski europarlamentarac i stalni izvjestitelj Parlamenta za Srbiju Tonino Picula, koji je dao izjavu kojom je demantirao tvrdnje prorežimskih medija, prenosi Nova.rs.

Foto: Milos Tesic/ata Images /pixsell

Na konstataciju novinara Informera da je delegacija tražila da ne prolazi središnjom dvoranom, Picula je odgovorio: "To nije istina. Naravno da je izložba ovdje sa svrhom i razlogom. Mi dolazimo iz Europskog parlamenta, dakle Europske unije, organizacije utemeljene na antifašizmu, jer bez pobjede nad nacizmom ne bi bilo ni Europske unije".

Komentirao i Thompsona

"Nemamo problem pogledati ovakve izložbe i da oni koji ne znaju, prošire svoje znanje o tome što se događalo za vrijeme Drugog svjetskog rata. Sve ove priče da je netko tražio druge koridore apsolutno ne stoje", dodao je Picula.

Foto: Milos Tesic/ata Images /pixsell

Novinar ga je potom pitao osuđuje li koncert Marka Perkovića Thompsona i pozdrav "Za dom spremni". "Osuđujem svaki oblik povijesnog revizionizma, a kako ne bih onda osuđivao i one koji na bilo koji način pokušaju opravdati ono što je vjerojatno najveća svjetska tragedija u prvoj polovici prošlog stoljeća, bez obzira na to gdje se ona pojavila, u Hrvatskoj, Srbiji ili bilo kojem drugom dijelu svijeta. Mislim da sam tu bio i više nego jasan", kazao je na to Picula.

Njegovu izjavu na Facebooku je objavio profil iz Beograda uz opis: "Zanijemio Informer. Tonino Picula ih kulturno, mirno i jasno postavio na svoje mjesto".

Što su pisali mediji?

Podsjetimo, Informer i drugi režimski mediji ranije su objavili naslove poput "Skandal! Piculići zahtijevaju zaobići izložbu u Jasenovcu u Skupštini Srbije" i "SKANDAL! Picula i ekipa službeno tražili da ne ulaze u prostoriju Skupštine Srbije gdje je postavljena izložba o Jasenovcu".

"Ako je to istina, to je šokantno i sramota za sve njih", kazao je sam Vučić na to, dok je predsjednica Skupštine Ana Brnabić iz Estonije izjavila da je za nju "nevjerojatno, jezivo i stravično" da postoje europarlamentarci koji žele izbjeći takvu izložbu.

'Mrzitelji Srbije'

Također treba napomenuti da Piculu i ostale u Beogradu nisu dočekali ni Vučić ni Brnabić, što su i ranije najavili. Vučić je ustvrdio da delegacija, koja treba procijeniti stanje demokracije u Srbiji, dolazi nepozvana.

"Sjeli mrzitelji Srbije i dogovorili se doći u Beograd. Nisu nas pitali niti obavijestili. Mi ih nismo zvali. Imam zakazane druge obveze u Davosu - ne izbjegavam ih, ali i da sam u Beogradu, s njima se ne bih sreo. Ne pada mi na pamet gubiti vrijeme", izjavio je ranije Vučić.

Brnabić je dala sličan komentar i također navela da delegacija dolazi bez poziva te da se neće sastati s njima jer će tada biti u Estoniji.

Tvrdnje o "nepozvanosti" također su demantirane, nakon što je iz EP-a stigao odgovor da je Veleposlanstvo Srbije u Bruxellesu dobilo obavijest o posjetu.

