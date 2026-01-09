Ubojica pjevao Vučiću i Šešelju na četničkom derneku: 'Ispalio je tri metka u djevojku'

Dragan Ašanin, osuđeni ubojica djevojke Jasmine Đorđević (18), pjevao je srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću, predsjednici Skupštine Ani Brnabić i brojnim ministrima na božićnom dočeku kojeg je organizirala prorežimska televizija Informer, objavio je u četvrtak novinar Nemanja Šarović, a prenio portal Nova.rs.

Šarović u objavi na društvenoj mreži X ističe da je Ašanin u 18-godišnju Jasminu Đorđević ispalio tri metka: "Ubojstvo je izvršeno pred Jasmininim 12-godišnjim bratom. Ašanin je zbog ubojstva osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 12 godina".

"Sve ovo nije smetalo Aleksandru Vučiću, Darku Glišiću (ministar za javna ulaganja), Ani Brnabić, Draganu Vučičeviću (glavni urednik i vlasnik Informera) kao ni brojnim ministrima koji su uz Ašanina proslavljali Božić. Sramno", dodao je Šarović.

Šešelj mu dao 100 eura

Podsjetimo, program se prenosio uživo, a bio je obilježen brojnim četničkim pjesmama. Mogli su se tako čuti stihovi poput "Gde si deda sakrio kokardu, kad je čica raspustio gardu" i "Nad Kraljevom živa vatra seva, da vidimo kog četnika nema".

Ne čudi da je među okupljenima bio i osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj, koji često gostuje na Informeru. U jednom trenutku otpjevan je stih "vrati se vojvodo na Dinaru ponovo, vrati se vojvodo gde si četov'o" iz pjesme posvećene upravo njemu.

Šešelja je posebno pogodio stih "čiča Dražo, gde je moje dete, čuvaju ga srpske bajonete" iz pjesme "Morem plovi jedna mala barka", nakon čega je harmonikašu zalijepio novčanicu od 100 eura na čelo. Zabiježeno je i kako Šešelj, pored kojeg sjedi nasmijana Ana Brnabić, Ašaninu u ruke daje 100 eura dok pjeva "Nad kraljevom živa vatra seva".

Tijekom pjesme, Šešelj je "improvizirao" te je kraj stiha "a Deroka mladog kapetana, mučki ubi četa partizana" zamijenio vlasitom verzijom - "banda partizana". Pjevač mu je potom poručio: "Tako je, vojvodo naš".

Tko je bila Jasmina Đorđević?

Kako su pisali mediji, Ašanin je mladu pjevačicu Đorđević, s kojom je ranije bio u vezi, ubio 1992. godine. "Poslije nekoliko mjeseci zajedničkog života, Jasmina je vidjela da se njena ljubavna veza ne kreće u željenom smjeru. Odlučila je prekinuti, ali ubrzo se ispostavilo da je ta odluka bila kobna", o slučaju su pisale Novosti.

Ističu da se Ašanin nekoliko tjedana pokušao pomiriti, a onda je 21. listopada 1992. počinio jezivo ubojstvo u stanu u Novom Beogradu u kojem je Jasmina bila s maloljetnim bratom. "Harmonikaš je došao oko podneva, uslijedila je svađa u kojoj je izvukao pištolj, repetirao i pucao. Ispalio je tri hica, smrtno pogodio tinejdžericu, a scenu je promatrao njezin brat", izvijestile su Novosti.

U stan su upali susjedi, ubrzo je stigla hitna pomoć i policija. "Želim živjeti, molim vas pomozite mi", navodno su bile Jasminine posljednje riječi koje je izgovorila na putu do bolnice. Ašanin je uhićen i osuđen na zatvorsku kaznu od 12 godina.

