Četnički dernek uživo: Pjevali Šepeljevu pjesmu 'Vrati se vojvodo na Dinaru ponovno'

U povodu pravoslavnog Božića, srbijanski prorežimski tabloid Informer organizirao je proslavu na kojoj su bili predsjednica parlamenta Ana Brnabić, ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić, osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj, ministar informiranja Boris Bratina, ministar za javna ulaganja Darko Glišić, ministrica rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja Milica Đurđević Stamenkovski.

Jedno vrijeme bio je i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučuć, a na reportoaru tu večer bio je niz četničkih pjesama.

Program se prenosio uživo, osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj i inače je jedan od najčešćih gosiju na ovoj prorežimskoj televiziji gdje redovito ispražnjuje huškačku retoriku usmjerenu prema Hrvatskoj.

Ovog puta Šešelj je tijekom programa kritizirao SAD, a hvalio Rusiju. U prepirci uživo ispalio je: "Otjerasmo ovo đubre", Dačić mu je odgovorio: "Što si se toliko sad ti uznemirio… Pa, šuti, bre, ti si ovdje gost, čovječe."

Informer je objavio i trenutak kad je Dačić preuzeo mikrofon te otpjevao Miljacku. Tu večer su pištale i četničke pjesme "Vrati se vojvodo na Dinaru ponovo", posvećenoj upravo Šešelju.

Vrtjele su se i pjesme "Gde si, deda, sakrio kokardu…", "Nad Kraljevom živa vatra seva, da vidimo kog četnika nema", "Morem plovi jedna mala barka", "Nad Kraljevom živa vatra seva, da vidimo kog četnika nema" i "Gde si, deda, sakrio kokardu…"

Vlasnik tabloida Informer, Dragan Vučićević, naručio je pjesmu "Gledaj majko kako znaš za četnika da me daš".

Video te večeri možete pogledati OVDJE.

Batina izjavio da se Hrvatsku 'treba kazniti kao i Ukrajinu'

Podsjetimo i na to da je jedan od gostiju tu večer, spomenuti ministar Boris Batina, nedavno na istom televiziji Informer izjavio da se "Hrvatska mora kazniti - kao i Ukrajina - oduzimanjem teritorija".

"Hrvati, ako bi mogli spasiti dušu, to bi mogao biti pogled u sebe same. Ja znam da je to strašna scena – pogledati sami sebe, jer i najobičnijim ljudima teško je to učiniti, a kamoli takav refleksivni akt jedne nacije, jer oni bi zasigurno imali što vidjeti. Mislim da se oni se boje te velike kazne. I malo dijete očekuje kaznu kad napravi nešto loše."

Novinarka je pitala tko bi ih kaznio? Ministar Bratina je odgovorio: "Kao Ukrajinci, oni moraju platiti to teritorijem – nema tu druge kazne. Naravno da nitko nema namjeru ići okolo i ubijati Hrvate samo zato što su Hrvati – to je bezveze. Ali Hrvatska se mora kazniti za strašno sudjelovanje u Prvom svjetskom ratu, naročito u Drugom svjetskom ratu, i naročito do početka 90-ih i čitavog socijalizma, gdje su crvene ustaše vodile hrvatski dio Komunističke partije."

Kasnija isprika

Kasnije se ispričao za tu izjavu te naveo: "U ime Ministarstva informiranja i telekomunikacija, kao i u svoje ime, prof. dr. Boris Bratina javno se ispričava zbog propusta koji se dogodio 17. prosinca 2025. godine, u vezi s izjavom danom na televiziji Informer, u kojoj je navedeno da Hrvatska, kao i Ukrajina, trebaju platiti teritorijem", navodi se u priopćenju objavljenom na internetskoj stranici ministarstva u petak navečer.

U priopćenju srbijanskog ministarstva navodi se da "ministar Bratina, kao član Vlade i vođen vanjskom politikom naše zemlje, podržava suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine, što potkrepljuju i njegove prethodne izjave u kojima je više puta naglasio da oružani sukobi u Ukrajini predstavljaju veliku tragediju za ukrajinski narod".

POGLEDAJTE VIDEO Anušić za RTL Danas objasnio razlike između hrvatskih i srpskih Rafalea: 'Ne mogu nas ugroziti'