Vučić optužio Hrvatsku za 'urotu protiv Srba': Božinović pokušava smiriti tenzije porukama mira

Hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović pozvao je u utorak na mir i suradnju u regiji nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dan ranije optužio Hrvatsku da s Kosovom i Albanijom predvodi vojni savez protiv njegove zemlje.

Vučić je optužio u ponedjeljak Hrvatsku da zajedno s Kosovom i Albanijom radi na njegovu rušenju i predstavlja vojnu prijetnju. Vučić je rekao kako svima treba biti jasno da to "nije savez protiv Austrije" pa on ima obvezu to pojasniti Srbima.

"U Beogradu dobro razumijemo novi vojni savez stvoren između Zagreba, Prištine i Tirane. Nije on stvoren ni protiv koga drugog nego protiv srpskog naroda", izjavio je Vučić te najavio jačanje vojnih kapaciteta Srbije.

Božinović poziva na mir

Odgovarajući na pitanje novinara o Vučićevim prozivkama, potpredsjednik hrvatske vlade pozvao je na mir i suradnju u susjedstvu.

"Hrvatska ima svoj put, taj put je jasan. Hrvatska je članica Europske unije i sve što radi u međunarodnim odnosima - radi transparentno. Što se tiče odnosa u ovoj regiji i susjedstvu na današnji dan mogu vam samo reći da iako Božić slavimo po različitim kalendarima, mislim da su nam poruke mira i suradnje nešto što nam treba biti zajedničko", rekao je Božinović nakon što je sudjelovao na tradicionalnom svečanom prijemu u organizaciji Srpskog narodnog vijeća (SNV) u povodu proslave Božića po julijanskom kalendaru.

Deklaracija o jačanju obrambene suradnje

Ministri obrane Hrvatske, Albanije i Kosova potpisali su u ožujku prošle godine deklaraciju o jačanju obrambene suradnje. Deklaracijom, kojoj mogu pristupiti druge države, ističe se važnost zajedničkih odgovora na sigurnosne izazove, hibridne prijetnje i druge rizike koji bi mogli ugroziti regionalnu stabilnost.

Dokument promovira obrambene sposobnosti i suradnju obrambenih industrija, jačanje interoperabilnosti kroz obrazovanje, obuku i vježbe, suzbijanje hibridnih prijetnji i punu potporu euroatlantskim integracijama, poručio je tada MORH.

