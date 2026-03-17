Provjerite listiće! Ovo su rezultati Eurojackpota: Četvero dobilo po 350 tisuća eura

U 22. kolu popularne igre na sreću Eurojackpot izvučeni brojevi su: 12, 13, 16, 17 i 37 te dodatni brojevi 4 i 11.

U ovom kolu nitko nije pogodio svih 5 brojeva i 2 dodatna broja tako da nema dobitnika najveće nagrade.

Najveći ostvareni dobitak iznosi 350.097,50 eura za pogođenih 5 brojeva i 1 dodatni broj. Najveći dobitak u Hrvatskoj je večeras bio 4+2 koji iznosi 9.304,90 eura i taj iznos ide dvojici igrača.

U nastavku pogledajte pregled dobitaka po kategorijama:

5+2: Nema dobitnika

5+1: 4 dobitnika (350.097,50 EUR), u Hrvatskoj nema dobitnika

5: 5 dobitnika (157.950,90 EUR), u Hrvatskoj nema dobitnika

4+2: 14 dobitnika (9.304,90 EUR), u Hrvatskoj 2 dobitnika

4+1: 464 dobitnika (350,90 EUR), u Hrvatskoj 15 dobitnika

3+2: 1000 dobitnika (179,10 EUR), u Hrvatskoj 32 dobitnika

4: 1102 dobitnika (118,20 EUR), u Hrvatskoj 32 dobitnika

2+2: 15463 dobitnika (26,80 EUR), u Hrvatskoj 359 dobitnika

3+1: 23167 dobitnika (20,00 EUR), u Hrvatskoj 689 dobitnika

3: 57584 dobitnika (15,20 EUR), u Hrvatskoj 1751 dobitnika

1+2: 80273 dobitnika (13,60 EUR), u Hrvatskoj 1783 dobitnika

2+1: 344012 dobitnika (9,60 EUR), u Hrvatskoj 9217 dobitnika

Sljedeće kolo je u petak, 20. ožujka.