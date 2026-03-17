Zaraza krenula iz noćnog kluba, raste broj oboljelih: 'Zastrašujuće je, u panici sam'

U ZADRU /
Raste broj oboljelih od meningitisa u Velikoj Britaniji nakon smrti dvoje mladih ljudi! Dosad su službeno potvrđena četiri slučaja, a još 11 ih se istražuje. Svi su hospitalizirani.
Preminuli su 21-godišnji, zasad neidentificirani student sveučilišta i 19-godišnja učenica obližnje srednje škole.
Studentima u žarištu zaraze dijele se antibiotici, a planirano je i cijepljenje.
Meningitis je upala moždanih ovojnica koja najčešće zahvaća djecu, tinejdžere i mlade, a opasan je ako se ne krene s liječenjem u kratkom roku. U britanskom slučaju kao izvor zaraze utvrđen je lokalni noćni klub, zatvoren do daljnjeg.
Britanski ministar zdravstva je potvrdio i dva slučaja zaraze u Francuskoj - oba su povezana s britanskim sveučilištem.